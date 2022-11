Napoli, fruttivendolo trovato morto nel suo negozio a Fuorigrotta: indaga la polizia

Trovato da amico allertato dalla moglie

Si tinge di giallo il ritrovamento del corpo senza vita di un negoziante di 51 anni di via Consalvo, a Fuorigrotta. A trovare l’uomo è stato un amico di famiglia, allertato dalla moglie della vittima.



Alle forze dell’ordine la donna ha detto che suo marito era solito allontanarsi e, per questo motivo, lei non si è preoccupata più di tanto quando non l’ha visto rincasare, ieri.



Stamattina, però, si è allarmata e ha chiamato un amico di famiglia il quale, una volta entrato nel negozio, ha trovato il 51enne senza vita, con un cappio intorno al collo.



Malgrado la vicenda abbia tutti i connotati di un suicidio sono comunque in corso indagini da parte della Polizia di Stato.



L’uomo, che lascia una moglie e due figli minorenni, secondo quanto si è appreso, non ha lasciato alcun messaggio. La sua salma è stata trasferita nel Secondo Policlinico a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel negozio gli investigatori hanno ritrovato anche il materiale usato per l’impiccaggione, tra cui alcuni pali di legno e una corda.