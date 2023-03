Cisl Salerno: elezione del nuovo Segretario

A Capaccio Paestum riunione vertici del Sindacato per il Consiglio Generale

Per domani, lunedì 13 marzo alle ore 15:00, a Capaccio Paestum presso il Savoy Beach Hotel in via Poseidonia 41, la Segreteria Confederale della Cisl Campania ha convocato il Consiglio Generale della Cisl Salerno per l’elezione del Segretario.

Saranno presenti:

Luigi Sbarra, il Segretario Generale della Cisl;

Daniela Fumarola, Segretaria Organizzativa della Cisl;

Ivana Barbacci, Segretaria Generale della Cisl Scuola nazionale;

altri vertici delle Categorie, Provinciali e Regionali.

All’incontro presenzierà anche Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno.

Infine, presiederà i lavori Doriana Buonavita, Segretaria Generale della Cisl Campania.