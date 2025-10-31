Campi Flegrei: il segnale di un’evoluzione, non di un rischio imminente

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

C’è un filo di inquietudine che attraversa la narrazione pubblica dei Campi Flegrei, spesso alimentato da titoli allarmistici e semplificazioni eccessive. Eppure, la scienza procede con pazienza, e oggi ci offre una chiave di lettura più solida e complessa: il sistema calderico non sta mostrando segnali di eruzione imminente, ma sta evolvendo secondo dinamiche naturali che la ricerca più avanzata riesce a descrivere con crescente precisione.

Un recente studio pubblicato su Communications Earth & Environment, rivista del gruppo Nature, ha evidenziato che la sismicità registrata dall’Osservatorio Vesuviano tra il 2019 e il 2024 si sta organizzando lungo un piano preferenziale sotto la zona di Pozzuoli e Solfatara. I terremoti più recenti, invece di distribuirsi casualmente, si concentrano su una superficie con orientazione e inclinazione costanti, interpretata come una “faglia incipiente”: una struttura che si sta formando nel cuore della caldera in risposta alla deformazione indotta dal sollevamento del suolo.

Gli studiosi la definiscono Potential Incipient Fault (PIF), ovvero una faglia potenziale, lunga circa tre chilometri e inclinata verso nord-ovest. La sua comparsa non rappresenta di per sé una minaccia, ma un segnale di maturazione del processo deformativo. In altri termini, il sistema, sottoposto da anni a una lenta pressurizzazione interna dovuta all’accumulo di calore e fluidi, tende a “organizzarsi” meccanicamente, concentrando la deformazione lungo piani preferenziali piuttosto che diffonderla in modo disordinato.

Questo comportamento, osservato in molte caldere attive del mondo, indica un passaggio da una fase di micro-fratturazione generalizzata a una di deformazione localizzata. Non è un preludio all’eruzione, ma un’evoluzione naturale di un sistema geologico complesso che reagisce agli stimoli del proprio sottosuolo. Gli autori del lavoro stimano che, anche nel caso di un evento sismico massimo compatibile con la nuova faglia, la magnitudo non supererebbe valori di 4,4: un livello potenzialmente avvertibile, ma lontano da soglie di pericolosità strutturale diffusa.

Ciò che rende questo studio rilevante è la qualità dei dati e la coerenza fra più osservazioni indipendenti. Le reti GNSS e satellitari InSAR hanno registrato, dal 2023, un leggero cambiamento nella simmetria del sollevamento del suolo, con un piccolo “deficit” di rigonfiamento proprio nell’area in cui la faglia si sta delineando. Allo stesso tempo, le misure geochimiche di Pisciarelli e Solfatara hanno evidenziato variazioni nei gas emessi, segno di una maggiore permeabilità delle rocce. Tutti indizi che convergono verso una rielaborazione interna del sistema idrotermale, non verso un suo collasso. In questa prospettiva, parlare di “attivazione di una faglia” significa riconoscere che il sottosuolo flegreo è vivo, ma non pericoloso in sé. È un organismo geologico che respira, si adatta, ridistribuisce la propria energia. L’obiettivo della scienza non è quello di annunciare catastrofi, ma di comprendere i meccanismi che regolano questa evoluzione, per migliorare i modelli previsionali e rafforzare la sorveglianza.

Ciò che conta oggi, dunque, non è alimentare paura ma accrescere la consapevolezza. Il fenomeno in corso è un laboratorio naturale di straordinaria importanza mondiale, e il lavoro congiunto di INGV, università e istituzioni locali sta offrendo un esempio virtuoso di monitoraggio integrato e comunicazione responsabile. I Campi Flegrei restano un territorio fragile, ma anche un territorio di conoscenza. Capire che il sistema evolve non significa temere il suo futuro, bensì accompagnarlo con competenza, evitando che la disinformazione o l’allarmismo vanifichino la fiducia nella scienza. L’equilibrio che serve è lo stesso che la natura flegrea, da millenni, cerca dentro di sé: una tensione costante fra movimento e stabilità, fra energia e respiro.

Giovanni Di Trapani