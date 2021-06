Il manoscritto di vita e di emozioni di Anna Iaccarino

Dalla prefazione della Prof Angela Procaccini: “È uno scrigno questo libro, uno scrigno che racchiude tante gemme, tante perle. Immergersi nella lettura del testo è come seguire un “itinerarium mentis in vitam”. Una vita di cui sono espressioni prevalenti l’Amore, il Sogno, l’Amicizia, la Resilienza, la Libertà, la Dignità, l’Incanto“

Di Vita e frammenti di Anna Iaccarino – Descrizione

Incontri col tempo, pensieri sparsi, silenzi liberati. Voci e luci di un’anima in viaggio. Il manoscritto si compone di due spaccati narrativi accompagnati da un unico filo conduttore: abitare schegge di vita a passo di emozioni.

Prima parte.

Una sequela di Riflessioni a tema libero. Cinque momenti distinti e distanti di squarci parlanti in breccia di parole. Pensieri, riverberi, voce itinerante di flash di memorie, di piccole storie ad alta voce – in punta di piedi.

Seconda parte.

Una Raccolta di componimenti inediti ed editi attraverso esplorazioni in versi. Assaggi di esistenza, piccole tappe di volti sfiorati, cuori in amore, cammini in cerca di rotte, cieli stellati in fuga di sogni. La presenza che si adorna del vestito più bello e si fa dono in poesia.

*Un rincorrersi di perdersi e trovarsi che parla alla vita in un quadro a ritroso di dialoghi ai giorni, in continuità col cammino del tempo. Quando il “noi” diventa quel nido d’insieme in cui provare a ritrovarsi in piccoli frammenti, accompagnandosi a quel sentire che ne unisce fragilità, sogni, amore che grida amore*.