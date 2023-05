Eboli, al Gattapone: “Artemisia e i colori delle stelle”

Presentazione a “I tramonti letterari” del libro del professor Raffaele Messina

Si accendono i riflettori sulla cultura a I tramonti letterari del Gattapone con l’evento letterario Artemisia e i colori delle stelle, che si incastona nell’ebolitano il maggio dei libri.

L’evento avrà luogo lunedì 22 maggio 2023 alle ore 19:00 presso l’Osteria Il Gattapone di Francesca Spera, sito nel centro storico di Eboli.

La serata, feconda di cultura letteraria, sarà impreziosita dalla presentazione del libro del prof. Raffaele Messina Artemisia e i colori delle stelle.

La kermesse, iniziata lunedì 15 maggio 2023, avrà come presentatrice ufficiale la dott.ssa Raffaella Iannece Bonora, inoltre, con l’autore dialogherà la giornalista Silvana Scocozza e ad arricchire il gusto della serata, per l’occasione, ci sarà l’attore Fabio Mazzari che leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Raffaele Agresti, invece, curerà la selezione letteraria della serata.

I tramonti letterari del Gattapone nasce per valorizzare il mondo della cultura, degli scrittori locali e non solo, per introdurre il pubblico in un mondo di sogni, innovazione e ispirazione.

Tanti e differenti interpreti dell’arte e della cultura si daranno appuntamento il 22 maggio 2023 e nelle prossime settimane presso Il Gattapone per questi eventi imperdibili, in grado di celebrare il talento del territorio e il desiderio intramontabile dell’essere umano di esplorare, creare e ispirare.