Premio Sele d’Oro: la 39esima edizione a Oliveto Citra

La presentazione lunedì a Salerno nella Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino

Premio Sele d’Oro nasce per valorizzare il Mezzogiorno e le sue risorse. Un nuovo premio che promuove una visione positiva e propositiva del Sud, che non si limita a denunciare le criticità. Piuttosto ne evidenzia anche le opportunità, le esperienze, le innovazioni che animano i territori meridionali. Il premio è rivolto a saggi, articoli e reportage che analizzano i problemi e le sfide del Sud nel quadro europeo e mediterraneo. Diretto anche a progetti e imprese che dimostrano capacità di creare valore e cambiamento. È un’occasione per far conoscere e diffondere le buone pratiche e le potenzialità del Mezzogiorno, stimolando il dialogo e la collaborazione tra i diversi attori sociali, economici e culturali.

Per questo lunedì, 28 agosto 2023, alle ore 11,00, c’è la presentazione della 39esima edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

La manifestazione si svolge a Oliveto Citra dal 31 agosto al 10 settembre 2023.

Il tema scelto quest’anno è Dissetar-si.

La conferenza avrà luogo nella Sala Giunta della Provincia di Salerno (Palazzo Sant’Agostino, Via Roma 104) e parteciperanno: il Sindaco di Oliveto Citra e Presidente del Comitato organizzatore del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, Mino Pignata; il Direttore artistico del Premio, Giuseppe Pignata; il Direttore organizzativo del Sele Teatro Fest – Il mondo in scena, Antonio Caponigro. Presenti anche: il Consigliere provinciale delegato al Turismo e alla Promozione del territorio, Pasquale Sorrentino, e il Consigliere regionale della Campania Andrea Volpe.