Napoli, musicista ucciso Orchestra Scarlatti: “una pallottola ha trafitto i tuoi e nostri sogni. Abbiamo cercato di combattere la violenza con la musica”

“Non sappiamo se troveremo la forza di continuare”

“Caro Giovanbattista, tu sei rimasto vittima proprio di quella violenza senza nome che noi della Comunità Scarlatti abbiamo cercato di combattere ogni giorno con la musica, le armi della bellezza da condividere con tutti. Una pallottola ha trafitto in un attimo tutti i sogni e progetti di anni, tuoi e nostri: se questi progetti si fossero realizzati, siamo certi che tu saresti ancora qui”.

È il messaggio della Nuova Orchestra Scarlatti e del fondatore e direttore artistico Gaetano Russo in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ammazzato la scorsa notte, in piazza Municipio, a Napoli.



“Tu eri e resterai con noi, a condividere per sempre la bellezza contro la violenza che ci circonda e che ti ha portato via. Non sappiamo se troveremo la forza di continuare. Da soli, sicuramente, è impossibile”.