La firma del tecnico toscano su un contratto biennale da tre milioni netti a stagione

È fatta per Luciano Spalletti al Napoli. Manca l’annuncio ufficiale, ma ci sarebbe la firma, secondo le ultime indiscrezioni. Al tecnico toscano un contratto biennale, da circa tre milioni netti a stagione. Sabato il presidente azzurro De Laurentiis dovrebbe essere a Castel Volturno per organizzare i lavori. Due le amichevoli in cantiere a luglio: a Londra con l’Arsenal e in Francia con il Lione.