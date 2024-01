Napoli, assessore comunale Marciani: “da oggi aperte le candidature per i corsi da VR Developer” 

Il percorso è riservato a giovani campani tra i 18 e i 34 anni, ed è realizzato dall’Italian Institute for the Future con il supporto dell’Assessorat

“Da oggi – ha annunciato l’Assessore ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani – apriamo le candidature per il secondo ciclo di Digital Twin Farm, corso gratuito che partirà il 27 marzo per VR Developer, specialisti nella progettazione di ambienti e tool in realtà virtuale.

Il percorso è riservato a giovani campani tra i 18 e i 34 anni, ed è realizzato dall’Italian Institute for the Future con il supporto dell’Assessorato. Saranno formati, in 180 ore di aula, giovani che impareranno a simulare, nell’ambiente virtuale, le meccaniche di funzionamento di prodotti, processi e servizi. E sarà anche facilitato l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso il coinvolgimento di aziende partner quali Reply – multinazionale tecnologica leader in Europa – eDistretto Aerospaziale della Campania, che include oltre 150 aziende ad alta innovazione del territorio”.



Per informazioni: https://www.comune.napoli.it/digital-twin-farm

Il link al servizio della Web-Tv con l’intervista all’Assessore Marciani: https://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=10115