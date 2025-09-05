PATTO MC firma un inno all’umanità con ‘Mane e Mane Io e Te’

Un inno all’amore e alla solidarietà, per trasformare la fragilità umana in forza collettiva.

Pubblicato e distribuito da Bit & Sound Music, il nuovo singolo di PATTO MC è un omaggio sentito a Enzo Avitabile, artista che con la sua musica ha sempre unito tradizione e innovazione, portando avanti messaggi di umanità, denuncia sociale e resistenza. Proprio questi valori hanno ispirato PATTO MC nella scrittura di “Mane e Mane Io e Te”, che raccoglie la lezione di Avitabile e la reinterpreta in chiave contemporanea, fondendo rap, world music e sonorità partenopee.

Prodotto da Maxdale e impreziosito dal talento del mandolinista Luca Petrosino, “Mane e Mane Io e Te” è una fusione di urban, world music e radici partenopee che accompagna un testo potente e autentico.

“Pecché è sul’ ll’ammore ca te po’ dà ‘a forza

P’ arrivà luntan, nun è chi t’o ra’ o’ core…”

PATTO MC racconta:

“Questo pezzo è nato dalla voglia di ricordare che l’amore, la vicinanza e la solidarietà sono l’unica vera forza che ci permette di resistere. È un omaggio ad Enzo Avitabile e a tutte le persone che continuano a combattere ‘man e man’.”

Il brano descrive la fragilità dell’uomo e la forza che nasce solo dall’unità e dalla solidarietà. È un invito a non arrendersi, a resistere insieme “mano nella mano”, anche di fronte alle difficoltà di un mondo segnato da conflitti, disuguaglianze e distanze emotive.

PATTO MC ribadisce che l’amore è l’unica vera forza contro le avversità del mondo, le guerre e le distanze che separano le persone.

“Mane e Mane Io e Te” non è una semplice canzone, ma un vero e proprio manifesto: un inno all’umanità, un appello a continuare a combattere uniti, “chianu chian… semp’ man e man”, con la speranza che solo l’amore può dare.

Il singolo è disponibile per lo streaming e il download su tutti i digital store.

PATTO MC, la voce autentica dell’hip hop partenopeo

Dalla Salerno degli anni ’90 con la crew Cafardo Stile ai palchi di oggi, PATTO MC ha sempre portato con sé un rap sincero e viscerale. Nei suoi testi convivono rabbia e speranza, radici e contaminazioni urbane, tradizione e futuro.

Le collaborazioni con grandi nomi della scena come Clementino, Rocco Hunt, Co’Sang e Sud Sound System lo hanno reso un punto di riferimento per chi cerca nel rap non solo musica, ma un manifesto di identità e resistenza.

Il sound di PATTO MC nasce dall’incontro tra le radici napoletane e l’energia urbana, mantenendo sempre un’anima calda e umana, capace di sostenere testi dal forte impatto sociale e poetico.

Oggi è riconosciuto come una delle personalità più originali e indipendenti della scena urban italiana.

​https://musics.to/PattoMC_ManeEmaneIoeTe