Miss Sud 2023: finale del beauty contest a Roccadaspide

Madrina del gran Gala Stefania Orlando. Ospiti d’onore anche gli attori Luca Capuano e Danilo Brugia. Premio alla carriera a Christian Manfredini

Miss Sud 2023, la finale nazionale si terrà stasera, 10 settembre 2023, a Roccadaspide, in Corso XX settembre, alle 20.30. Il beauty contest nazionale, creato da Gino Stabile, cerca la sua rappresentante ideale tra le località più belle del meridione. La madrina della serata sarà Stefania Orlando, showgirl e cantautrice, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021. Tra gli ospiti ci saranno anche gli attori Luca Capuano e Danilo Brugia, ex protagonisti della soap Centrovetrine. A condurre il gran gala di moda e spettacolo ci sarà Sofia Bruscoli, mentre gli artisti Angelica Parisi, Ines Rodriguez e Ottavio Buonomo si occuperanno degli intermezzi musicali. La giuria sarà composta da: Cristian Marazziti, attore e regista, Giovanni Sciarrillo, lookmaker di Al Pacio Official, Giuseppe Montemurno, agente della Giò Monte Models Milano e Mimmo Tuccillo, stilista dei vip.

IL FORMAT

Il concorso Miss Sud 2023 si avvicina alla sua conclusione. Stasera si svolgerà la finale nazionale, che assegnerà quattro titoli alle ragazze più belle e talentuose del Mezzogiorno. Le categorie in gara sono: Ragazza in Jeans, per le teenager dai 13 ai 17 anni; Miss Sud Cinema & Tv, per le aspiranti attrici; Miss Sud Moda, per le future modelle; e Miss Sud, l’ambasciatrice della bellezza mediterranea. Tra le finaliste ci sono rappresentanti di diverse regioni del Sud Italia, da Napoli a Palermo, da Bari a Salerno. Tra loro ci sono anche due vincitrici del format online Miss Sud chiama Nord e di Miss Under 40, la sezione dedicata alle donne mature. Chi sarà la nuova reginetta del Sud? Lo scopriremo stasera, in una serata all’insegna dello spettacolo e dell’emozione.

I NOMI DELLE FINALISTE

Valentina Di Lorenzo, 16 anni di Boscoreale;

Francesca Tufano, 20 anni di Pompei;

Paola Taurone, 17 anni di Roccadaspide;

Ludovica Monaco, 17 anni di Eboli;

Nicole Bellizio, 16 anni di Capaccio Paestum;

Helene Ruggiero, 18 anni di Agropoli;

Clara Fiore, 18 anni di Napoli;

Francesca Attianese, 16 anni di Colliano;

Ludovica Liguori, 27 anni di Salerno;

Erika Carbone, 18 anni di Palomonte;

Rosmary Corcilio, 15 anni di Roccadaspide;

Ester Capozzi, 19 anni di Trecase;

Francesca Onorato, 18 anni di Agropoli;

Naomi Martone, 16 anni di Serino;

Francesca Chiara Merolla, 16 anni di Poggiomarino;

Chanel Cesarulo, 14 anni di Padula;

Michelle Silvestri, 17 anni di Capaccio Paestum;

Sonia Brenga, 41 anni di Altavilla Silentina;

Maria Elisabetta Celestri, 40 anni di Mola di Bari;

Simona Caiati, 18 anni di Bitonto;

Marta Nuzziello, 18 anni di Manfredonia;

Sara Turchino, 24 anni di Galatone;

Rossella Perrini, 26 anni di Martina Franca;

Deborah Chirulli, 40 anni di Martina Franca;

Asia Pirro, 15 anni di Pomezia;

Giulia Salerno,15 anni di Caltanissetta;

Valentina Merola, 18 anni di Torino.

IL PREMIO ALLA CARRIERA

E infine: a Christian Josè Manfredini, ivoriano adottato da una famiglia campana, oggi dirigente sportivo e allenatore, ieri calciatore professionista di Juventus, Lazio, Fiorentina, Genoa, Chievo ed Osasuna il Premio alla Carriera 2023. 141 partite in Serie A e 7 gol, per il territorio e non solo è una figura simbolo dello sport che aiuta a superare le barriere.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.misssud.it