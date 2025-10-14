Strage a Verona per uno sfratto: chi sono i fratelli Ramponi, travolti dai debiti

L’esplosione ha ucciso tre militari. Una storia di povertà, banche e solitudine finita in tragedia

Tre servitori dello Stato uccisi, quindici feriti tra forze dell’ordine e soccorritori, un casolare sbriciolato, e tre fratelli – agricoltori ridotti alla disperazione – accusati di strage.

L’esplosione avvenuta all’alba di oggi a Castel d’Azzano, piccolo comune alle porte di Verona non è solo una drammatica pagina di cronaca nera. È il punto di frattura di una crisi sociale che da tempo cova sotto la superficie, tra mutui contestati, esecuzioni immobiliari e il silenzio di un sistema che ha voltato le spalle a chi stava perdendo tutto.

Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, fratelli veronesi di 64, 63 e 58 anni, si erano barricati nella loro casa colonica ormai pignorata. Da mesi annunciavano la loro intenzione di resistere allo sfratto con ogni mezzo. Quel casolare non era solo la loro abitazione: era la loro vita, il loro lavoro, la memoria familiare. Era l’ultima cosa rimasta.“Ci hanno messo alle strette, viviamo con niente e ci mandano sotto un ponte”, aveva dichiarato Franco Ramponi in un’intervista lo scorso novembre, dopo un precedente tentativo di sgombero finito con l’apertura di bombole di gas e una lunga trattativa.

Un mutuo mai riconosciuto

La miccia che ha innescato l’escalation è stata accesa nel 2014, con la sottoscrizione di un mutuo ipotecario su casa e terreni. Ma i fratelli hanno sempre sostenuto che non avevano mai firmato quel contratto, e che le firme erano false. Franco, formalmente intestatario dell’azienda agricola, ha più volte dichiarato che a firmare con il suo nome era stato il fratello Dino. Una perizia calligrafica – secondo la loro versione – avrebbe confermato l’irregolarità. Tuttavia, l’iter giudiziario è andato avanti, fino alla sentenza definitiva di esproprio.

A quel punto, per i Ramponi, non era più solo una questione legale, ma di sopravvivenza.“Con l’azienda all’asta e senza casa, che futuro ci resta?”, si chiedeva ancora Franco. “Non ho pensione, mia sorella non lavora, non abbiamo dove andare”.

Lo sfratto e l’esplosione: un dramma sociale degenerato in tragedia

Lunedì 14 ottobre, le forze dell’ordine – carabinieri, agenti speciali, polizia, vigili del fuoco – sono arrivate per eseguire l’ordine di sgombero. Era l’ennesimo tentativo, ma questa volta era stato pianificato con forze straordinarie. Già due volte i fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria.

Questa volta non erano solo minacce. La casa era satura di gas, fuoriuscito da almeno cinque bombole collocate in diverse stanze. Secondo gli inquirenti, a innescare la miccia sarebbe stata la donna, Maria Luisa. I suoi fratelli si trovavano in un locale interrato.

Quando la porta è stata aperta per forzare l’ingresso, la deflagrazione ha fatto crollare l’intero edificio. Tre carabinieri sono morti sotto le macerie: il Luogotenente Marco Piffari, 56 anni, Il Brigadiere Capo Valerio Daprà, 56 anni, Il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, 36 anni. Altri 15 tra operatori delle forze dell’ordine e dei soccorsi sono rimasti feriti. Un bilancio devastante.

Non solo cronaca: una bomba sociale ignorata per anni

I tre fratelli Ramponi oggi sono in stato di fermo, due ricoverati in ospedale con ustioni, uno catturato nei campi vicini. Dovranno rispondere di strage, tentato omicidio e disastro doloso. Ma la domanda che in molti ora si pongono è un’altra: com’è possibile che questa tragedia non sia stata evitata?

Non era un caso isolato. I segnali c’erano tutti: minacce documentate, precedenti episodi con il gas, mediazioni fallite, appelli pubblici, interventi dei servizi sociali. Ma a quanto pare, la risposta è stata solo procedurale: esecuzione dell’ordine, indipendentemente dal contesto umano.“Sapevamo che erano in difficoltà, ma non erano considerati soggetti fragili”, ha dichiarato il vicesindaco. “Avevamo previsto soluzioni provvisorie, ma non c’erano bambini o anziani”.

Un’analisi che rivela una visione distorta della fragilità sociale, legata a parametri burocratici e non a condizioni reali di vulnerabilità: isolamento, precarietà, marginalità economica, assenza di alternative concrete.

Il prezzo della marginalità

Quella dei fratelli Ramponi non è solo una storia di dissenso, ma di abbandono. È la fotografia nitida di ciò che accade quando il disagio economico si trasforma in emergenza sociale, e lo Stato interviene troppo tardi e solo con la forza. Non bastano più i numeri: in Italia ci sono ogni anno migliaia di esecuzioni immobiliari, spesso su case primarie, e decine di migliaia di famiglie sotto sfratto per morosità incolpevole. Ma ogni tanto, un caso scoppia – letteralmente – e porta via vite umane.

Oggi si piangono tre militari, morti facendo il proprio dovere. Ma questa tragedia chiama in causa anche le responsabilità di un sistema bancario opaco, di una giustizia che non riesce a distinguere tra frode e fragilità, e di una società che lascia soli i suoi membri più deboli, finché non diventano un problema di ordine pubblico.

Una tragedia da leggere anche come monito

Quella di Castel d’Azzano non è la storia di tre folli violenti, ma di tre cittadini impoveriti, disperati, che si sono sentiti privati di ogni diritto e ogni speranza, fino a oltrepassare il limite. Non c’è giustificazione per la morte di uomini dello Stato. Ma c’è una responsabilità collettiva per aver lasciato che tutto questo accadesse.

Ciro Crescentini