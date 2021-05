Napoli, a La Spezia poker da Champions

Azzurri a valanga con Zielinski, doppio Osimhen e Lozano. Il 4-1 esterno li riporta tra le prime quattro in classifica

Napoli a valanga in casa dello Spezia: 4-1, con uno scatenato Osimhen (doppietta), autore anche dell’assist a Lozano, per il poker finale. A sbloccare la gara, la girata di Zielinski col destro. Di Piccoli, il temporaneo 1-3 spezzino. Per effetto del risultato, gli azzurri rientrano in zona Champions. Una posizione acquisita a prescindere dalle antagoniste Atalanta (impegnata domani a Parma), Milan e Juventus (domani lo scontro diretto).