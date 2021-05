Benevento ko col Cagliari, bufera sul rigore “revocato” al Var

Battuti in casa nello scontro diretto (1-3), i giallorossi vedono lo spettro retrocessione. Ma è rabbia per il penalty non concesso più, sul contatto Viola-Asamoah: sull’1-2, poteva cambiare il risultato

Benevento tramortito dal ko interno col Cagliari (1-3). I giallorossi, terzultimi da soli, vedono lo spettro della serie B. Ma è bufera sullo scontro diretto coi sardi. A scatenare la rabbia sannita, un rigore prima concesso quindi revocato. Il contatto tra il cagliaritano Asamoah e Viola è stato rivisto dall’arbitro Doveri con la on field review. E la decisione finale, con Viola già sul dischetto, è stata di non fischiare la massima punizione. In quel momento, a tre minuti dal termine dei regolamentari, si era sull’1-2. L’episodio è stato quindi determinante.