Serie C, buona la prima per la Salernitana: 1-0 al Siracusa all’Arechi

Tre punti importanti per la squadra di Raffaele, che parte col piede giusto ma resta in attesa di rinforzi dal mercato per completare l’organico
Parte con una vittoria la nuova stagione della Salernitana in Serie C: i granata superano 1-0 il Siracusa allo stadio Arechi, ancora a porte chiuse per l’ultima giornata di squalifica. Decide un rigore di Knezovic al 27’, concesso per un fallo su Capomaggio e confermato dal FVS.
Match vivace sin dai primi minuti, con due gol annullati a Inglese per fuorigioco. Il Siracusa prova a reagire ma trova sulla sua strada un’attenta difesa granata. Nella ripresa, gli ospiti sfiorano il pari ma restano in dieci al 77’ per l’espulsione di Limonelli. Nel finale, Achik fallisce due occasioni per chiudere il match, ma il risultato non cambia.
