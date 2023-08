Nocera superiore, comune offre una vacanza per gli indigenti

Una settimana di relax al mare per anziani e disabili

Vacanza settembrina per una delegazione di persone indigenti, residenti a Nocera Superiore, che partirà sabato mattina, alle 7.30, in direzione Cirò Marina, in Calabria. Per le fasce più deboli della comunità l’opportunità di trascorrere una settimana di riposo, svago e benessere.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Cuofano con il sostegno dei fondi delle Politiche Sociali, che permetterà a 88 cittadini (72 anziani e 16 disabili con invalidità al 100%) di usufruire di un soggiorno climatico settembrino, all’insegna del relax, del divertimento e del benessere psico-fisico.

L’obiettivo è quello di offrire una opportunità di socializzazione e di sollievo a quelle fasce della popolazione che vivono situazioni di disagio economico e fisico, e che spesso si sentono emarginate o dimenticate durante la stagione estiva, quando la maggior parte delle persone si dedica al tempo libero e alla vacanza.

A riguardo, ecco cosa dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano:

“È una tradizione che si rinnova ogni anno è il nostro modo di creare momenti di solidarietà e di cura per quei cittadini che hanno più bisogno di attenzione e di supporto, affinchè possano sentirsi parte integrante della nostra comunità e godere dei benefici di una vacanza al mare”.