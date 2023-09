“Settembre al borgo”: viaggio nel centro storico di Sassano

In vetrina la bellezza dell’incantevole cittadina nel cuore del Vallo di Diano

Settembre al Borgo è una festa che celebra la storia, la cultura e le tradizioni di Sassano. Senza ombra di dubbio, un borgo incantevole nel cuore del Vallo di Diano.

Colori, suoni, sapori e profumi invadono il centro storico per tre giorni, dal 8 al 10 settembre 2023. Eventi per tutti i gusti e le età che rendono la città viva e allegra.

Tra le iniziative più attese, ci sono le visite guidate ai luoghi simbolo del borgo. Come: il Castello, la Chiesa Madre, il Museo della Civiltà Contadina e il Parco Archeologico di San Pietro.

Sicuramente, un programma ricco di eventi culturali, gastronomici e ludici: musica, teatro, danza, arte, artigianato, laboratori, degustazioni e cucina locale.

Fondamentalmente, Sassano è un borgo ricco di storia, cultura e natura, che invita a scoprire le sue origini e la sua identità. Indubbiamente, Settembre al Borgo è l’evento che valorizza il suo fascino turistico.

Lo dimostra il successo di Nostalgia ‘90. Lo spettacolo che ha portato in scena la musica e le emozioni degli anni Novanta nella Villa Comunale di Silla. Un viaggio nostalgico e coinvolgente che ha fatto rivivere al pubblico le canzoni e le atmosfere di quel decennio.

Un evento che ha fatto da preludio alla manifestazione principale, che quest’anno compie 25 anni di vita.

Un progetto di coesione sociale e partecipazione, che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini di Sassano: questo è Settembre al Borgo.

Indiscutibilmente, tra i giovani che credono nel progetto di Settembre al Borgo, c’è Francesco Salluzzi, 15 anni, che invita i suoi pari a partecipare:

“Invito tutti i giovani nel centro storico di Sassano in occasione di Settembre al Borgo. Torniamo ad affollarlo come facevano i nostri genitori e i nostri nonni, a giocare nelle piazze, a vedere alcuni luoghi che i nostri cari frequentavano. Quest’anno l’evento si arricchisce di tante novità, e la cosa che mi fa più piacere sottolineare è la collaborazione con altre associazioni del territorio: tutte insieme stanno realizzando un fine settimana bellissimo, che servirà soprattutto per far conoscere le bellezze del nostro Paese”.

Un invito che è stato accolto con entusiasmo dal Sindaco Domenico Rubino e dal Presidente dell’Associazione, Vincenza Donadio. Entrambi hanno elogiato l’impegno dell’intera comunità sassanese nella valorizzazione del proprio incantevole borgo.

Per commemorare il 25° anniversario di Settembre al Borgo, le associazioni locali di Sassano si sono unite in un’iniziativa che mette in risalto il patrimonio storico, culturale e gastronomico del paese. In questo modo, hanno voluto rendere omaggio alla tradizione e alla bellezza di questo borgo antico e accogliente.

La Pro Loco Sassano, I Ragazzi di Caiazzano e In Cammino con Padre Pio collaboreranno con l’Associazione Settembre al Borgo per offrire ai visitatori un’esperienza unica e ricca di sapori.

Ogni associazione presenterà le proprie specialità, tra cui il famoso raviolo con la pettola, il piatto tipico sassanese che si distingue nel Vallo di Diano.

“Settembre al borgo” “Viaggio” nel centro storico di Sassano – I ravioli con la pettola di Sassano

L’obiettivo è quello di rafforzare il senso di comunità e di promuovere le bellezze di Sassano, un borgo che ha molto da raccontare.

Vincenza Donadio, Presidente dell’Associazione Settembre al Borgo, afferma:

“Per noi, quest’anno è speciale in quanto celebriamo i nostri 25 anni di attività. Per un quarto di secolo abbiamo sempre operato per valorizzare il centro storico di Sassano e le sue ricchezze. Siamo contenti di poterlo fare anche quest’anno, insieme alle altre associazioni che ci supportano con entusiasmo e generosità. Sicuramente, Il nostro piatto forte è il raviolo con la pettola, una delizia che non si trova altrove e che rappresenta la nostra tradizione culinaria. Praticamente, vogliamo far conoscere ai nostri ospiti le nostre radici e il nostro orgoglio di essere sassanesi”.

A tal proposito, il giovane Francesco Salluzzi racconta:

“Certamente, essere entrato a far parte dell’Associazione Settembre al Borgo a 15 anni è stato per me spontaneo, una conseguenza del mio patrimonio identitario. Soprattutto, ritengo che andrebbero valorizzate le tante donne dell’associazione impegnate per preservare le nostre tradizioni, cucinando per il nostro paese, e per ridare l’antica vitalità al nostro borgo”.

“Settembre al borgo” “Viaggio” nel centro storico di Sassano – La locandina dell’evento

“Viaggio nel Vallo di Diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia”

Intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014/2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

( Nella foto di copertina da sx Vincenza Donadio, Domenico Rubino e Francesco Salluzzi )