Salerno, prosegue la rassegna di danza contemporanea “Incontri”

Per la 6^ edizione due appuntamenti inseriti nella 38esima rassegna Teatro dei Barbuti

Incontri è il nome del festival di danza contemporanea che l’Associazione Campania Danza, sotto la direzione artistica di Antonella Iannone, organizza ogni anno in diverse location della città di Salerno. Questa settimana, il festival propone due spettacoli imperdibili, inseriti nel cartellone del Barbuti Festival, la rassegna di teatro e musica che anima il centro storico salernitano.

Il primo appuntamento è per martedì 5 settembre 2023, alle ore 21, in Largo Santa Maria dei Barbuti. Qui, la compagnia ResExtensa presenta Nest, una creazione di Elisa Barucchieri che mette in scena un duetto tra le danzatrici Serena Angelini e Giulia Bertoni. Le due interpreti esplorano il rapporto tra due personalità in conflitto e in armonia, tra disagio e leggerezza, tra schemi e emozioni. Si tratta di un viaggio nella psiche umana, dove le parti si specchiano, si sfidano e si compongono in un’identità unica. Lo spettacolo è frutto di una produzione ResExtensa/Porta d’Oriente Centro Nazionale di Produzione per la Danza, e AREA Mediterranea – Residenze d’Artisti/Artisti nei Territori – Regione Puglia, Ministero della Cultura.

Il secondo appuntamento è per mercoledì 6 settembre 2023, alle 21, al Teatro dei Barbuti. Qui, la compagnia GDO presenta AssenzaSquilibrioEquilibrio, una coreografia di Ilenja Rossi che indaga il tema dell’equilibrio come condizione dinamica e mutevole. Attraverso il linguaggio della danza contemporanea, i performer esprimono le diverse sfumature dell’essere umano, tra fragilità e forza, solitudine e condivisione, ricerca e scoperta. Si tratta di un’opera che invita lo spettatore a riflettere sul proprio equilibrio interiore ed esteriore.

Biglietti

Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro

Informazioni e prenotazioni

e-mail:[email protected] – Tel.: 351 239 86 84

La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa. L’edizione 2023 della rassegna di danza contemporanea Incontri è organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Sala Consilina.