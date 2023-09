Nuovo Comandante Carabinieri incontra sindaco a Nocera Inferiore

Collaborazione tra le istituzioni per la sicurezza della città

Il nuovo Comandante dei Carabinieri, Gianfranco Albanese, è stato ricevuto dal Sindaco di Nocera Inferiore, Giovanni Maria Cuofano, presso il Palazzo di Città. Nel corso dell’incontro, i due hanno discusso di vari argomenti, tra cui:

In primo luogo, la collaborazione tra l’Arma e il Comune per la promozione della legalità e della sicurezza sul territorio. In particolare, il nuovo Comandante ha proposto di organizzare delle attività di sensibilizzazione nelle scuole e con gli anziani. Questo per prevenire le truffe e diffondere i valori civici. Queste attività sono molto importanti per creare una cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra i giovani. Inoltre, per proteggere le persone più vulnerabili dalle frodi.

In secondo luogo, il potenziamento della videosorveglianza urbana, per garantire un maggiore controllo del territorio e contrastare i fenomeni di criminalità. Il nuovo Comandante ha assicurato il suo supporto per l’installazione di nuove telecamere e per la gestione dei dati. Queste azioni sono molto utili per prevenire e reprimere i reati, per raccogliere le prove e per identificare i responsabili. Inoltre, la videosorveglianza può contribuire a migliorare la vivibilità della città e a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini.

In terzo luogo, la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, consegnata lo scorso anno grazie alla leale collaborazione tra l’Arma e il Comune. Il Sindaco ha ricordato con soddisfazione il risultato ottenuto, che ha migliorato le condizioni di lavoro dei militari e la qualità del servizio offerto ai cittadini. Questo risultato è frutto di un impegno condiviso tra le istituzioni, che hanno messo a disposizione le risorse necessarie per realizzare un’opera strategica per la sicurezza del territorio.

Infine, l’importanza di condividere momenti educativi negli istituti scolastici e di sostenere le fasce più deboli della comunità. Il Sindaco ha sottolineato il ruolo sociale dei Carabinieri, che sono sempre vicini alle esigenze dei cittadini e pronti ad intervenire in caso di bisogno. Questo ruolo implica anche una funzione educativa e solidale, che si esprime attraverso la partecipazione a iniziative nelle scuole e il sostegno agli anziani.

Il Sindaco ha ringraziato il Comandante per la sua visita e per la sua professionalità. Ha inoltre augurato al Comandante un buon lavoro nel suo nuovo incarico, esprimendo la sua fiducia nella collaborazione tra le istituzioni. Questa visita rappresenta un segnale positivo per il rafforzamento dei rapporti tra le forze dell’ordine e la comunità locale, che devono lavorare insieme per garantire la legalità e la sicurezza.