Mercato in chiusura: le ultime mosse della Salernitana

Il direttore sportivo della squadra campana, De Sanctis, ha ancora due obiettivi per rinforzare la rosa

Mercato in chiusura tra una settimana. La Salernitana si rinforza ulteriormente per la stagione 2023/24, appena iniziata. Dopo la storica promozione, i granata per il terzo anno consecutivo, sono ancora in Serie A. La società di patron Iervolino, al fine di garantire a lungo la permanenza della squadra nel massimo campionato italiano, in settimana, ha annunciato altri nuovi acquisti.

Nel dettaglio ecco i movimenti della Salernitana, in entrata e uscita, ad una settimana dalla chiusura ufficiale del mercato.

Per quanto concerne i riscatti:

il bomber Boulaye Dia , classe ’96, dal Villarreal CF per 12 milioni di euro. Ha firmato fino al 30 giugno 2026 ;

, classe ’96, dal per di euro. Ha firmato fino al ; il giovane difensore Lorenzo Pirola , classe ‘02, dall’ Inter per 5 milioni di euro. Ha firmato fino al 30 giugno 2027 ;

, classe ‘02, dall’ per di euro. Ha firmato fino al ; l’esperto portiere Guillermo Ochoa , classe ‘85. Ha firmato fino al fino al 30 giugno 2024 ;

, classe ‘85. Ha firmato fino al fino al ; il veterano trequartista Antonio Candreva, classe ‘87, dalla Sampdoria per 500mila euro. Ha firmato fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo fino al 2025.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti:

Benoît Costil , portiere francese, classe ‘87, ingaggiato dal Lille a parametro zero . Ha firmato fino al 30 giugno 2024 . Indosserà la maglia numero 56 ;

, portiere francese, classe ‘87, ingaggiato dal a . Ha firmato fino al . Indosserà la maglia numero ; Andres Emil Sfait , giovane trequartista rumeno, classe ’04, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista . Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026 ;

, giovane trequartista rumeno, classe ’04, ha sottoscritto il suo . Ha firmato un accordo fino al ; T rivante Stewart , attaccante giamaicano, classe ’00, ingaggiato dalla Mount Pleasant Jamaica Premier League per 100mila euro. Ha firmato fino al 30 giugno 2026 . Indosserà la maglia numero 19 ;

, attaccante giamaicano, classe ’00, ingaggiato dalla per euro. Ha firmato fino al . Indosserà la maglia numero ; Chukwubuikem Ikwuemesi , attaccante nigeriano, classe ’01, ingaggiato dal NK Celje per 1 , 8 milioni di euro. Ha firmato fino al 30 giugno 2027 . Indosserà la maglia numero 22 ;

, attaccante nigeriano, classe ’01, ingaggiato dal per , di euro. Ha firmato fino al . Indosserà la maglia numero ; Mateusz Legowski, centrocampista polacco, classe ’03, ingaggiato dal Pogon Szczecin per 3 milioni di euro. Ha firmato fino al 30 giugno 2026. Indosserà la maglia numero 99.

Inoltre, la Salernitana ha ufficializzato, nei giorni scorsi, l’arrivo di altri due calciatori.

Nel dettaglio, parliamo di:

Agustín Alberto Martegani, talentuoso trequartista argentino, classe ’00, ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Club Atlético San Lorenzo de Almagro per 400mila euro. Acquisto ufficializzato dopo una lunga attesa tra passaporto comunitario e transfer. Il calciatore indosserà la maglia numero 7;

Jovane Cabral, attaccante capoverdiano, classe ’98 , in prestito con diritto di riscatto, proveniente dallo Sporting Lisbona. Il giocatore, che ha già militato in Italia con la maglia del Frosinone, vestirà il numero 21.

Tra le altre operazioni di mercato dell’U.S. Salernitana 1919 per la stagione 2023/24, spiccano le seguenti cessioni, sia definitive che in prestito.

Valerio Mantovani, classe ’96, difensore, ceduto a titolo definitivo alla Ternana, squadra di Serie B;

Federico Bonazzoli, attaccante, classe ’97, ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto a determinate condizioni all’Hellas Verona F.C., squadra di Serie A;

Luka Bogdan, difensore, classe ’96, ceduto a titolo definitivo alla Ternana, squadra di Serie B;

Andrei Motoc, difensore, classe ’02, ceduto in prestito al F.C. Legnago Salus, squadra di Serie C;

Reda Boultam, centrocampista, classe ’98, è passato a titolo definitivo all’Olimpija Ljubljana, club sloveno che milita nella Prva Liga;

Antonio Iervolino, giovane centrocampista, classe ’03, nipote del Presidente, ceduto in prestito alla Vis Pesaro 1898, formazione di Serie C;

Luigi Sepe, portiere, classe ’91, ceduto in prestito alla S.S. Lazio, squadra di Serie A.

Sono rientrati, invece, dal fine prestito:

il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe ’91, dalla Ternana;

l’attaccante Mikael Filipe Viana de Sousa, classe ’99, dall’América Futebol Clube (MG);

l’attaccante Simeon –Simy– Tochukwu Nwankwo, classe ’92, dal Benevento;

l’attaccante Julian Kristoffersen, classe ’97, dal Virtus Verona;

l’attaccante Francesco Orlando, classe ’96, dal Siena;

il portiere Jacopo De Matteis, classe ’02, dalla Fermana.

Per alcuni di questi calciatori si cerca una sistemazione definitiva. Come nel caso di Simy. L’attaccante, nelle scorse settimane, ha rifiutato anche il trasferimento in Turchia, nonostante la proposta di un ingaggio ritoccato verso l’alto.

Il mercato della Salernitana, quindi, non si ferma ancora. Dopo aver chiuso diverse operazioni in entrata, il ds De Sanctis è al lavoro per sfoltire e allo stesso tempo rinforzare ulteriormente la rosa di Sousa. Tra le priorità ci sono un attaccante e un terzino sinistro, ma non mancano le sorprese.

Tra i nomi caldi spicca quello di Boadu, giovane talento del Monaco che potrebbe sbarcare in prestito con diritto di riscatto. Il club francese attende l’arrivo di Balogun dall’Arsenal per liberare il ragazzo, che piace anche a Torino e Bologna. Un’alternativa potrebbe essere Loum Tchaouna, esterno francese del Ciad che può giocare anche da centravanti. Il suo arrivo potrebbe essere imminente, secondo alcune voci di mercato.

Per la fascia sinistra, invece, il profilo più interessante è quello di Hjelde, norvegese del Leeds che può coprire sia il ruolo di terzino che di esterno alto. De Sanctis ha ancora una settimana per regalare a Sousa i giocatori che servono per affrontare al meglio la Serie A.

La squadra, guidata dall’esperto Paulo Sousa, quindi, è quasi completa in tutti i reparti. Adesso è compito del tecnico portoghese valorizzare i nuovi acquisti e restare in fiduciosa attesa dell’arrivo di altri innesti. Si attendono, dunque, gli ultimi scampoli di calciomercato per rafforzare ulteriormente la squadra.