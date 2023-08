“Le notti di Santa Sofia” da venerdì ad Albanella

La manifestazione dedicata al fiore che nasce spontaneamente nell’Oasi di Bosco Camerine il cui nome è dedicato alla Santa Patrona cittadina

“Le notti di Santa Sofia” dal 18 agosto ad Albanella

Le Notti di Santa Sofia è la manifestazione voluta dall’Amministrazione comunale di Albanella, guidata dal Sindaco Renato Josca.

Attraverso di essa si valorizza e promuove il territorio e precisamente una sua eccellenza naturalistica l’Oasi di Bosco Camerine. Il territorio è noto anche per la presenza della cosiddetta Rosa di Santa Sofia, fiore il cui nome è dedicato alla Santa Patrona di Albanella. Ed è proprio in questo luogo che nasce spontaneamente.

La voce del Sindaco

A riguardo, il Sindaco Renato Josca ha dichiarato:

“La leggenda narra che anticamente le donne del posto erano solite lavarsi il viso con l’infuso di petali della “rosa di Santa Sofia”, cosiddetto “Elisir di lunga Giovinezza, considerata il simbolo di riconoscenza della santa verso il popolo albanellese, che l’aveva protetta dai suoi persecutori”.

Le notti di Santa Sofia – Renato Josca il Sindaco di Albanella

L’appuntamento con “Le notti di Santa Sofia”

Ad Albanella Le Notti di Santa Sofia prenderanno il via venerdì 18 agosto 2023.

Cornice è la suggestiva Oasi di Bosco Camerine. Il programma è ricco di iniziative e spettacoli con intrattenimenti per grandi e bambini. A partire dalle 18:00 per i bambini sono previsti: spettacoli con le bolle; rappresentazioni animate; laboratori; personaggi incantati come fatine e principesse; zucchero filato; face painting. Il tutto a cura di Sole e Walterino.

Venerdì 18 agosto 2023 apericena in compagnia del giornalista sportivo Massimo Caputi e a seguire il concerto della Compagnia di Musica Popolare Vienteterra.

Sabato 19 agosto 2023 sarà il gruppo di musica popolare dei NamaRaCundo di Francesco Persico a rendere speciale la serata con tammuriate, pizziche e tarante.

Domenica 20 agosto 2023 gran finale con lo spettacolo Viaggio Mediterraneo di Alina.

Inoltre, all’evento che si terrà per tre giorni in un’atmosfera magica, sarà possibile degustare antiche e prelibate ricette del posto.