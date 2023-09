Le mongolfiere volano sui Templi di Paestum

Il raduno internazionale dal 30 settembre ospite nell’area archeologica tra i maestosi monumenti della Magna Grecia

Le mongolfiere in volo tra i maestosi templi dorici della Magna Grecia sono uno spettacolo da non perdere. Tutto questo è possibile al Raduno internazionale delle Mongolfiere, che si tiene a Paestum dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Un evento unico per volare e ammirare le bellezze del territorio.

Il festival si svolge in una cornice unica: l’area archeologica dei Templi, patrimonio Unesco. Da qui si può godere di una vista mozzafiato salendo a bordo delle mongolfiere colorate che si alzano in cielo. Il festival internazionale della mongolfiera è considerato uno dei cinque più suggestivi del mondo e ogni anno attira migliaia di persone, tra cui personaggi illustri e campioni di volo provenienti da diversi paesi.

Nel villaggio del Festival si possono vivere diverse esperienze: dal volo libero al volo vincolato, dall’animazione per i bambini ai laboratori didattici per le scuole, dalle esibizioni di artisti di strada alle aree espositive dei prodotti e dell’artigianato locale. Inoltre, ci sono giornate dedicate alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturali e culturali.

Un’occasione imperdibile per ammirare da una prospettiva diversa il patrimonio storico e culturale di questa zona, e per vivere un’esperienza emozionante a contatto con la natura.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero +39 333 560 15 04 o tramite e-mail: [email protected] oppure visitare il sito: http://www.paestumballoon.it.

Il costo del biglietto è di € 5 per i maggiori di 12 anni.