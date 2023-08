“Dissetar-si”: l’acqua protagonista a Oliveto Citra

Al Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, dal 31 agosto al 10 settembre, un ricco programma di eventi

Dissetar-si è il filo conduttore della manifestazione, promossa dal Comune di Oliveto Citra e dall’Ente Premio Sele d’Oro Odv. Con il supporto della Regione Campania e il patrocinio del Senato della Repubblica. Il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno si rinnova per il suo 40ennale con una serie di eventi ricchi e vari.

Dal 31 agosto al 10 settembre 2023, a Oliveto Citra (SA), si svolge la 39esima edizione del prestigioso premio. Numerose le personalità di spicco del mondo imprenditoriale, politico, culturale e artistico italiano che parteciperanno all’evento con le loro testimonianze.

Tra i tanti ospiti:

l’imprenditore Oscar Farinetti;

il presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Vincenzo Boccia;

il fondatore e direttore di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi;

il professore di fisica e influencer Vincenzo Schettini;

l’attore Mariano Rigillo;

gli artisti Lucariello, Ciccio Merolla, Raiz e, nella serata conclusiva, Gaudiano e Noemi.

L’inaugurazione avrà luogo domani, giovedì 31 agosto 2023, alle ore 11.00 nella Sala consiliare del Comune di Oliveto Citra, con un dibattito dal titolo Un patto per la cultura e per il territorio. Nuove iniziative istituzionali verso i 40 anni del Premio. Saranno presenti i rappresentanti del Consiglio regionale della Campania, tra cui il Presidente Gennaro Oliviero.

Ideato e fondato negli anni della ricostruzione seguita al terremoto dell’Irpinia del 1980, il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno ogni anno propone un argomento su cui interrogarsi e riflettere.

Quest’anno, in vista del 40esimo anniversario della manifestazione, il tema scelto è quello dell’acqua.

“Dissetar-si è la parola chiave che abbiamo voluto usare per l’edizione 2023 del Premio” – afferma il Sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata.

Il Sindaco, poi, continua dicendo:

“Con questo termine vogliamo sottolineare il diritto all’acqua come bene comune. Allo stesso tempo, la responsabilità di aiutare e soccorrere chi ne ha bisogno. Inoltre, con questa edizione vogliamo tornare alle origini del Premio, che ha sempre avuto come simbolo l’acqua”.

Infine, Pignata conclude:

“Il nostro obiettivo è sensibilizzare sul ruolo fondamentale dell’acqua per la vita dell’uomo e della Terra. L’acqua è stata da sempre la condizione essenziale per lo sviluppo delle civiltà. Il suo fluire è oggi importante come lo fu il fluire del fiume Sele, in senso reale e figurato, negli anni della ricostruzione post terremoto. Infine, l’acqua è anche fonte di mito e metafora. La sua mancanza può rappresentare i deserti dell’anima, l’appassimento del pensiero, la crisi stessa dell’Umanità”.

Il Premio Sele d’Oro–Dissetar-si, giunto alla 39esima edizione , si compone di diverse sezioni dedicate alla cultura e allo sviluppo.

Tra queste:

il bando culturale che comprende i Volumi di saggistica;

la sezione Euromed per i saggi inediti;

il Premio Michele Tito per il giornalismo;

le due sezioni Bona Praxis e Bona Praxis Young “Mario Raffa“. Queste per i progetti di sviluppo, realizzati da adulti e da giovani tra i 18 e i 35 anni.

I vincitori saranno premiati sabato 9 settembre 2023, alle ore 21.00, nell’auditorium provinciale.

Il festival teatrale Il Sele Teatro Fest è diretto da Antonio Caponigro. Quest’anno, torna con una programmazione internazionale. Tra gli ospiti d’onore, l’attore Mariano Rigillo.

A Oliveto Citra si potranno vedere spettacoli di compagnie provenienti da vari Paesi europei e dalla Corea del Sud.

É ospite del festival il Progetto Erasmus Plus. Per questo, l’8 settembre 2023 ci sarà la performance itinerante Il Teatro dei Luoghi – Ascoltiamo il silenzio degli spazi. Quest’ultima realizzata dai partner del progetto che coinvolge Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania.

Tra gli altri appuntamenti, il Bibliocafè, che presenterà in anteprima il nuovo libro di Oscar Farinetti, 10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza (Edizioni Solferino), il 5 settembre 2023 in piazza Garibaldi.

Nella stessa piazza, appuntamento con gli Smartcafè 023. Incontri con i giovani del territorio su vari temi.

In collaborazione con Giffoni, il 7 settembre 2023 nell’auditorium provinciale ci sarà il Sud Short Films – Contest meridionale del Cortometraggio.

“Dissetar-si”_ l’acqua protagonista a Oliveto Citra-Alcuni degli incontri

Il Manifesto d’autore del Sele d’Oro 2023-Dissetar-si è stato realizzato dall’artista Alessandro Graziani, che ha saputo interpretare con originalità il tema della manifestazione. L’opera sarà trasformata in una preziosa litografia d’arte. Questo, grazie al lavoro di Elia Rapuano di Noema Comunicazione e alla stampa di PrintLitoArt di Arti Grafiche Boccia.

Tra i vari eventi organizzati dalla sezione Sele d’Oro Talks, spiccano i seminari dedicati a temi di attualità e interesse per il Mezzogiorno.

Dal 4 al 9 settembre 2023, nell’auditorium provinciale, si terranno incontri con esperti e personalità del mondo accademico, imprenditoriale e culturale. Si parlerà di cultura, intelligenza artificiale, energia, agricoltura, ambiente e letteratura. Tra gli ospiti, il Presidente della Luiss Vincenzo Boccia, l’imprenditore Oscar Farinetti e la figlia dello scrittore Domenico Rea. Sarà presentato un libro sul rapporto tra potenza militare e prosperità delle nazioni e saranno premiati i vincitori del bando Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

Tra le tante attrazioni della 39esima edizione spiccano alcuni eventi culturali e artistici di grande interesse.

Domani, 31 agosto 2023, al Castello Guerritore, sarà possibile ammirare le suggestive immagini della fotografa Petra Scognamiglio. Queste raccontano la storia e la bellezza del territorio.

Il 3 settembre 2023, in piazza Garibaldi, si terranno due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di storia antica. Ci sarà una conferenza sul legame tra Capua e Caput Silaris. Proseguendo, una spettacolare rievocazione della battaglia dei gladiatori guidati da Spartacus, a cura del gruppo di Santa Maria Capua Vetere.

Per chi ama la scienza e la musica, ci sarà l’occasione di incontrare il noto fisico, musicista e influencer Vincenzo Schettini. Questi parlerà della fisica che ci piace in modo divertente e coinvolgente.

Un progetto innovativo e sociale caratterizza questa 39esima edizione del Premio Sele d’Oro 2023–Dissetar-si. Si tratta di Gocce di innocenza, in programma venerdì 8 settembre 2023.

La giornata prevede altri due momenti. All’Auditorium Largo della memoria, alle 19.30, si terrà il dibattito Oltre il carcere, percorsi e storie di nuova cittadinanza.

In piazza Europa, alle 21.30, ci sarà il concerto di Lucariello, Ciccio Merolla e Raiz, ex cantante degli Almamegretta, protagonista della fiction Rai Mare Fuori.

Nell’ambito del progetto Exempla – il territorio si fa storie, domenica 10 settembre 2023 Piazza Europa ospiterà Palcoscenici d’autore, l’evento finale del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno.

La serata vedrà la partecipazione di alcuni grandi nomi della musica italiana. Si esibirà Gaudiano, il giovane vincitore di Sanremo 2021 e futuro concorrente di Tale e Quale su Rai1.

A chiudere in bellezza, il concerto di Noemi, che dialogherà con Gianmaurizio Foderaro di Rai Radio e canterà i suoi brani più amati.

Il programma completo dell’evento è consultabile on line sul sito: www.seledoro.eu