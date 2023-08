Scout e giochi tradizionali: viaggio nel passato a Nocera Superiore

Domenica prossima un viaggio nel tempo per i nativi digitali, un’occasione unica per staccare dai social e dai videogiochi e vivere un’esperienza di socialità reale e di contatto con la natura

Con gli Scout alla riscoperta dei giochi tradizionali, quelli di una volta. Una giornata all’aria aperta con le loro attività. Nell’epoca dei nativi digitali, della frenesia social e dei gaming on-line, quello di domenica prossima, 3 settembre 2023, sarà per i bambini di Nocera Superiore, cittadina in provincia di Salerno, un viaggio nel tempo. Un’occasione unica per staccare dai social e dai videogiochi e vivere un’esperienza di socialità reale e di contatto con la natura.

Dal tiro alla fune alla corsa coi sacchi, da rubabandiera alla campana: sarà un pomeriggio diverso quello che vivranno tanti lupetti nell’area parcheggio di via Risorgimento, a Pareti, sotto la guida vigile del gruppo Scout Agesci di Nocera Superiore.

L’iniziativa rientra nel cartellone degli appuntamenti d’estate organizzato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Cuofano.

A riguardo, il Sindaco Cuofano sottolinea:

“Non solo musica e balli, ma anche momenti di socialità per i ragazzi impegnati, prima, con le attività nei Centri estivi e domenica, invece, con gli Scout per una giornata diversa, lontana da smartphone e dispositivi digitali, ma più vicina alle tradizioni, ai giochi di una volta che univano le persone senza essere “in chat” o “in rete” come accade oggi. Abbiamo pensato di organizzare questo pomeriggio con gli Scout per i valori trasmessi dalla cultura dello scoutismo: l’amicizia, la tolleranza, lo spirito di lealtà, l’impegno civico, il rispetto per l’ambiente e delle cose, la vita di gruppo. Tra l’altro, proprio Nocera Superiore vanta una riconosciuta tradizione scoutista: a luglio scorso, infatti, una giovane concittadina, Arianna, è stata una delle italiane invitata come ambasciatrice nazionale al raduno mondiale degli Scout svoltosi in Corea del Sud”.