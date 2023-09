Con questa performance per la compagnia teatrale sudcoreana è la terza volta al Sele d’Oro

Blue dogs è la performance con cui la compagnia teatrale Theatre Beoksugol di Tongyeong in Corea del Sud ha incantato la platea del festival al Sele d’Oro.

Quest’ultimo evento è stato un’importante collaborazione internazionale. Infatti, ha caratterizzato la 25esima edizione del Festival di Teatro Contemporaneo e Impegno Civile e Sociale Il Sele Teatro Fest.

La manifestazione col passare degli anni si conferma, indiscutibilmente, come uno degli eventi culturali più importanti del Sud Italia. Il festival è nato nel 1985 per valorizzare le risorse e le tradizioni del territorio. Nel tempo si è trasformato in un laboratorio del possibile, in cui confrontarsi sui temi del meridionalismo, dello sviluppo, dell’ambiente e della cittadinanza attiva.

La kermesse si svolge sotto il coordinamento dell’Associazione culturale Teatro dei Dioscuri e il patrocinio della UILT Campania e dell’Agita. Durante la manifestazione ospita alcune compagnie provenienti da diverse regioni italiane e da paesi internazionali. Tra queste, stavolta, si è distinta la compagnia teatrale sudcoreana. Infatti, ieri, 1 settembre 2023, a Oliveto Citra (SA), ha presentato la sua performance Blue dogs.

“Blue dogs”: la Corea del Sud incanta Oliveto Citra – Un momento della spettacolo

Si tratta di una commedia satirica che narra le vicende di quattro cani chiusi in un canile in una notte di luna. Ognuno di loro racconta la propria vita e i propri sogni, utilizzando diversi linguaggi teatrali.

Lo spettacolo ha conquistato il pubblico, che ha riso e si è emozionato insieme ai protagonisti. Inoltre, lo spettacolo ha portato una ventata di cultura e di umanità da un paese lontano. Mostrando, così, le affinità e le differenze tra le due realtà.

C’è da dire che la compagnia Theatre Beoksugol aveva già collaborato con il festival nel 2019 e nel 2020. In quell’occasione portarono in scena rispettivamente Fruscio d’amore e Vento che viene da Tongyeong. Questa collaborazione internazionale testimonia la vocazione del festival a essere un ponte tra culture diverse. Così facendo si promuove il dialogo e lo scambio tra i popoli.

“Blue dogs”: la Corea del Sud incanta Oliveto Citra – La Compagnia Coreana con il Sindaco Pignata

Chi vuole saperne di più può consultare la pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/PremioSeledoro o il profilo Instagram @festivalteatrale_seledoro, dove troverà informazioni e foto dell’evento.