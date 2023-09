Resilienza Legale, apre sportello anti-violenza a Salerno

Per le donne vittime di abusi un nuovo aiuto giuridico e psicologico; ogni mercoledì assistenza gratuita dalle 16 alle 18

L’Associazione Resilienza Legale è un’organizzazione che si occupa di offrire supporto legale e psicologico alle donne che subiscono violenza di genere. Questa forma di violenza, purtroppo, è ancora molto diffusa nella nostra società e spesso rimane nascosta o impunita. Per questo motivo, l’Associazione Resilienza Legale ha deciso di aprire un nuovo sportello a Salerno per assistere le donne vittime di violenza. Ogni mercoledì dalle 16 alle 18, presso la sede dell’Associazione Soledad, presieduta dalla dottoressa Loredana Marino, in via Gelso 51, le donne possono incontrare l’avvocato Alba D’Antonio e la dottoressa Filomena Avagliano.

Tutelare i diritti delle donne

L’avvocato D’Antonio ha una lunga esperienza nel campo del diritto penale e civile, e si occupa in particolare di tutelare i diritti delle donne che subiscono violenze fisiche, psicologiche o economiche da parte dei loro partner o familiari. Lei ci spiega che in un anno hanno ricevuto oltre cento persone. “Non tutte continuano nel percorso di denuncia dei loro aguzzini. Sono donne di ogni ceto sociale che hanno bisogno di essere ascoltate e accettate. Solo una piccola parte è disposta a denunciare”.

Il sostegno psicologico

La dottoressa Avagliano è una psicologa esperta di tematiche di genere e di violenza sulle donne. Lei offre un sostegno psicologico alle donne che si rivolgono all’Associazione Resilienza Legale, cercando di aiutarle a riconoscere la violenza, a uscire dal circolo vizioso della dipendenza affettiva e a ricostruire la propria autostima. Lei sottolinea che sono già 86 le donne uccise dall’inizio dell’anno, 7 solo in Campania. “Dopo i fatti di Palermo, è fondamentale parlare ancora e ancora di violenza di genere. Non capire questo è miopia politica. Il femminicidio e la cultura dello stupro sono irrilevanti in un certo mondo della politica. Basti pensare che il partito di maggioranza in Parlamento si è astenuto nella ratifica della Convenzione di Istanbul”.

L’ Associazione Resilienza Legale invita tutte le donne che si sentono vittime di violenza o che vogliono informarsi sui loro diritti a contattarla o a recarsi presso i suoi sportelli. L’Associazione offre anche corsi di formazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, rivolti a studenti, insegnanti, operatori sociali e sanitari. L’obiettivo è quello di creare una rete di solidarietà e prevenzione, per contrastare questo fenomeno che minaccia la vita e la dignità delle donne. L’Associazione Resilienza Legale si può contattare al numero 347 300 38 32 per informazioni e comunicazione.