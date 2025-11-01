Torre del Greco, tragico incidente: muore il poliziotto Aniello Scarpati. Ferito il collega, in fuga il conducente del Suv

Scontro mortale su viale Europa: agente capo pattuglia lascia moglie e tre figli, indagini per omissione di soccorso

Tragedia nella notte a Torre del Greco, dove il capo pattuglia della Polizia di Stato Aniello Scarpati, 47 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto su viale Europa. L’agente, in servizio presso la Questura di Napoli, lascia la moglie e tre figli.

Secondo una prima ricostruzione, la volante della polizia su cui viaggiava Scarpati si sarebbe scontrata frontalmente con una Bmw X4 che procedeva ad alta velocità, probabilmente durante un inseguimento. L’impatto è stato devastante: l’agente è stato sbalzato fuori dall’auto, morendo sul colpo.

Gravemente ferito anche il collega che era alla guida, ricoverato d’urgenza e sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

A bordo del Suv, secondo quanto emerso dalle indagini, si trovavano sei persone, tra cui due minori: quattro sono state trasportate in ospedale, mentre il conducente è fuggito subito dopo l’incidente. La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per omissione di soccorso e sta cercando il responsabile.

Sul luogo del drammatico impatto si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che ha poi visitato in ospedale l’agente ferito e successivamente si è recato a casa della famiglia del poliziotto deceduto per esprimere la vicinanza dell’intera Questura.

Alma