Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’alleanza tra Federico II e Inail Campania

Firmato un accordo per progetti didattici e ricerca

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e Inail Campania hanno siglato un accordo quadro per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iniziativa, presentata martedì 28 ottobre alle 11.30 nella sede del Rettorato, punta a sviluppare attività tecnico-scientifiche e didattiche condivise tra l’Ateneo e l’Istituto nazionale.

La collaborazione si inserisce nell’ottica auspicata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di un “impegno congiunto di istituzioni, imprese e lavoratori per obiettivi comuni” nel campo della sicurezza sul lavoro.

Alla cerimonia parteciperanno il Rettore Matteo Lorito, il Direttore regionale Inail Daniele Leone e i direttori dei Dipartimenti dell’Ateneo.

