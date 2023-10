Progettazione Bim: avvia riqualificazione residenziale a Boscoreale

Con il supporto Asmecomm dalla formazione all’operatività

La progettazione Bim è il sistema con il quale il Comune di Boscoreale ha avviato un progetto di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Si tratta di un appalto integrato PNRR che utilizza la metodologia Building Information Modeling. Questa procedura è obbligatoria dal 1 gennaio 2025 per tutte le opere oltre 1 milione di euro, come stabilito dal parere MIT 2079/2023.

La progettazione Bim ha permesso di ottimizzare la spesa e di rendere il processo più efficace e veloce. Infatti, il RUP della procedura G. Ametrano ha dichiarato: “Asmel Consortile ci ha assistito passo passo nella progettazione in BIM. Inoltre, ho partecipato al corso BIM Management in collaborazione con il Politecnico di Milano, che mi ha fornito la formazione teorica e pratica necessaria per il conseguimento degli adempimenti previsti. Grazie al BIM, abbiamo potuto evidenziare e risolvere in anticipo le problematiche che avrebbero rallentato i lavori di esecuzione”.

Il supporto di Asmel Consortile

D’altra parte, Asmel Consortile, che gestisce la Centrale di committenza per il Comune di Boscoreale, ha supportato il Rup nella redazione del capitolato informativo e nella gestione dei dati tramite la piattaforma informatica ACDAT. Questa piattaforma consente di condividere e coordinare le informazioni tra i vari soggetti coinvolti nel progetto.

Asmel offre ai suoi Enti associati una serie di servizi per facilitare l’adozione del BIM, il metodo di lavoro che permette di gestire in modo integrato le informazioni di un progetto edile. Tra questi servizi ci sono: la Piattaforma BIM (ACDat), che consente di condividere i dati tra i vari attori coinvolti; il supporto documentale, con capitolati informativi e materiali tecnici; il supporto per la valutazione delle offerte di gestione informativa; la consulenza tecnica e amministrativa in ogni fase del procedimento BIM; la validazione dei modelli in fase di verifica della progettazione.

Inoltre, Asmel organizza corsi di formazione continua e aggiornata in collaborazione con il Politecnico di Milano. Tra cui il corso Bim Management Qualificato ICMQ per conformità UNI 11337. D’altro canto, ASMEL è un’associazione senza scopo di lucro che mette in rete oltre 4.220 enti in tutta Italia, promuovendo l’eGovernment, la formazione, l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, la committenza e altri settori. Infine, per le Stazioni appaltanti associate, Asmel garantisce anche la piattaforma gare, la formazione e l’assistenza per la qualificazione autonoma.