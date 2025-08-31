Napoli, tensione in diretta social: Borrelli accerchiato dal personale di un ristorante coinvolto nell’inchiesta su via Foria

La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento della scorta che ha provveduto ad allontanare il deputato dalla zona per motivi di sicurezza

Nuovo episodio di tensione per il deputato Francesco Emilio Borrelli, protagonista questa sera di una diretta social dai toni accesi. Durante un sopralluogo trasmesso in tempo reale sui propri canali, il parlamentare è stato accerchiato da alcuni dipendenti di un ristorante napoletano già finito sotto i riflettori per l’indagine sull’esplosione avvenuta mesi fa in via Foria.

Secondo quanto documentato dalla stessa diretta, Borrelli avrebbe denunciato presunti abusi edilizi legati all’attività commerciale, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento della scorta che ha provveduto ad allontanare il deputato dalla zona per motivi di sicurezza.

Successivamente, attraverso i suoi profili social, Borrelli ha lamentato un comportamento aggressivo da parte del personale del ristorante e ha sottolineato la mancanza di un’adeguata risposta istituzionale all’accaduto.

L’episodio si inserisce in un clima già teso attorno all’inchiesta sull’esplosione in via Foria, che nei mesi scorsi ha suscitato forti polemiche e acceso l’attenzione su presunte irregolarità nella gestione di alcune attività commerciali in città. Le autorità sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali provvedimenti.

