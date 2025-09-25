Napoli, stretta sui costi della politica: meno consiglieri e indennità tagliate dal 2027

Approvata all’unanimità dalla Giunta la proposta che modifica Statuto e regolamenti delle Municipalità
La Giunta Comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una proposta di deliberazione destinata al Consiglio Comunale, che punta a introdurre una serie di misure concrete per contenere i costi della politica cittadina. Il provvedimento, frutto dell’attuazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024–2026 approvato a luglio scorso, prevede una revisione organica dello Statuto comunale e dei regolamenti delle Municipalità.
Tra i principali interventi previsti dalla proposta, che entrerà in vigore con il rinnovo degli organi istituzionali nel 2027:
- Riduzione dei consiglieri municipali: il numero dei membri dei Consigli delle Municipalità passerà dagli attuali 30 a 24, con un conseguente snellimento delle assemblee locali.
- Taglio alle indennità: il Presidente di ciascuna Municipalità riceverà un’indennità pari al 50% di quella spettante agli assessori comunali. Gli assessori municipali, incluso il Vicepresidente, percepiranno a loro volta un compenso pari al 50% dell’indennità del Presidente municipale.
- Riforma dei gettoni di presenza: i consiglieri municipali riceveranno un gettone pari al 50% di quello assegnato ai consiglieri comunali, con un tetto massimo di 20 gettoni al mese.
- Snellimento delle Giunte municipali: ogni Giunta sarà composta da tre membri — il Presidente e due assessori — con l’obbligo di garantire la rappresentanza di genere.
“Si tratta di una riforma strutturale attesa e necessaria – spiegano da Palazzo San Giacomo – che consentirà un utilizzo più razionale delle risorse pubbliche, senza sacrificare la rappresentanza democratica e il presidio dei territori”
La proposta sarà ora sottoposta all’esame del Consiglio Comunale. In caso di approvazione definitiva, le misure diventeranno operative a partire dalle elezioni amministrative del 2027.
Red