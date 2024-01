Napoli, Lago Patria: chiude il bar bistrot della base Nato. Sedici lavoratori rischiano il posto di lavoro

Questa mattina promosso un presidio di lotta, distribuiti 2 mila volantini

Esuberi imminenti per i lavoratori di un bar bistrot ubicato all’interno della base Nato di Lago Patria, comune di Giugliano in Campania. La struttura di ristorazione è stata chiusa lo scorso primo gennaio. Indetta una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio.

I 16 dipendenti si mobilitano perchè non hanno più certezze sul loro futuro occupazionale. Si profila un cambiamento di appalto e di società ma andrebbero introdotte delle clausole sociali per salvaguardare contrattualmente i lavoratori della società cedente.

Oggi è stato promosso un presidio di lotta. Dalle prime ore dell’alba distribuiti circa 2 mila volantini alle ingresso della base statunitense.

“JFC Naples si adopera per salvaguardare i diritti dei propri lavoratori e di quelli dei concessionari che esercitano la propria attività presso il comando”, si legge in una nota di risposta del Comando Interforze Alleato di Napoli . “Il comando vigila affinché una soluzione ottimale venga facilitata”, conclude il comunicato.