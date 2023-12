L’esplosione ha causato danni ad uno scooter e ad un’auto in sosta

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli sono intervenuti in via Girolamo Cerbone per l’esplosione di un petardo verosimilmente illegale. L’esplosione ha causato danni ad uno scooter e ad un’auto in sosta. La moto, da accertamenti compiuti dai militari, è risultata oggetto di un furto commesso lo scorso gennaio