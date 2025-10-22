Mafia e calcio bufera sulla Juve Stabia, Langella: «Siamo puliti»

Il presidente: «Collaboreremo con la giustizia. Coinvolti solo fornitori esterni, non la società»

La S.S. Juve Stabia è stata sottoposta a misura di prevenzione con l’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Napoli per presunte infiltrazioni mafiose legate ad alcuni fornitori esterni del club. In una nota ufficiale, Andrea Langella, presidente e socio di minoranza con il 48% delle quote, prende posizione chiarendo il proprio ruolo e offrendo piena collaborazione alla giustizia.

“Non ho mai fatto parte del consiglio di amministrazione né gestito direttamente la società”, afferma Langella. “Dal 2023 ricopro solo il ruolo di procuratore speciale per la rappresentanza presso FIGC e istituzioni sportive”. L’imprenditore sottolinea inoltre che le criticità evidenziate dal Tribunale riguarderebbero esclusivamente collaboratori esterni — come esercizi commerciali per la vendita dei biglietti, distributori di bevande e servizi sanitari — senza coinvolgimento diretto del management o dei soci.

Langella ricorda che a inizio 2025 è entrato in società un nuovo socio di maggioranza, la statunitense Brera Holdings PLC (quotata in borsa), che ha acquisito il 52% del capitale e ha nominato due dei tre componenti dell’attuale CdA. “Sorprende che questo cambio societario non venga menzionato nel decreto”, osserva.

Nonostante ciò, Langella dichiara di condividere le finalità della misura preventiva: “Grazie al provvedimento sono emersi nomi e legami di cui non ero a conoscenza. Come socio sosterrò il lavoro degli amministratori giudiziari e chiederò la risoluzione immediata dei rapporti con soggetti sospetti”.

Infine, Langella preannuncia la richiesta di una convocazione urgente dell’assemblea dei soci per discutere insieme i prossimi passi in risposta alla decisione del Tribunale.

La gestione della Juve Stabia sarà ora affiancata da due amministratori giudiziari per un anno, con l’obiettivo di eliminare ogni rischio di infiltrazione criminale, senza che sia stato disposto alcun sequestro dell’azienda né delle quote societarie.

