Formedil Napoli presenta il nuovo Camper della sicurezza: la formazione viaggia nei cantieri

Un laboratorio mobile per la prevenzione sul lavoro. Manfredi: “Investire nella sicurezza significa rafforzare le imprese
Si è tenuta oggi, presso la sede del Formedil Napoli in Via Leonardo Bianchi, la presentazione ufficiale del nuovo Camper del Formedil Napoli, un innovativo laboratorio mobile ideato per portare formazione, prevenzione e tutela dei lavoratori direttamente nei cantieri edili di Napoli e provincia.
All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali, a testimonianza del valore condiviso del progetto.
Il Camper del Formedil Napoli è dotato di postazioni multimediali, simulatori interattivi e strumenti didattici di ultima generazione, progettati per rendere la formazione sul lavoro più coinvolgente, accessibile e diffusa, favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e la promozione di comportamenti sicuri e responsabili in cantiere.
All’evento sono intervenuti:
- Roberta Vitale, Presidente del Formedil Napoli
- Giuseppe Mele, Vicepresidente del Formedil Napoli
- Angelo Lancellotti, Presidente ACEN
- Mario Hubler, Direttore ACEN
- Domenico Palmieri, Presidente Osservatorio Permanente Napoli Città Sicura
- Nicola Ricci, Segretario Generale CGIL Napoli e Campania
- Giovanni Sgambati, Segretario Generale UIL Napoli e Campania
- Adele Pomponio, Direttrice Regionale Vicaria INAIL Campania
Nel suo intervento, il Sindaco Gaetano Manfredi ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando la centralità della formazione e della prevenzione nel settore delle costruzioni:
“Il Formedil Napoli rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Il Camper del Formedil è un progetto innovativo che porta formazione e tutela direttamente nei luoghi di lavoro. Investire nella prevenzione significa proteggere i lavoratori e rafforzare le imprese della nostra città.”
La Presidente Roberta Vitale e il Vicepresidente Giuseppe Mele hanno evidenziato l’importanza della sinergia tra istituzioni, parti sociali e sistema delle imprese per promuovere una cultura condivisa della sicurezza:
“Il Camper del Formedil Napoli nasce per avvicinare la formazione ai lavoratori. È uno strumento concreto che rafforza la consapevolezza dei rischi e promuove comportamenti corretti nei cantieri”
Particolarmente significativi il ruolo, la visione del direttore uscente, Mattia D’Acunto, che ha saputo concepire e avviare il progetto con una prospettiva lungimirante, intuendone da subito il valore strategico per la crescita e la sicurezza del settore edile.
Fondamentale, inoltre, il contributo logistico e organizzativo del neodirettore del Formedil Napoli, Francesco De Falco, che ha coordinato con grande competenza tutte le fasi operative e realizzative dell’iniziativa, assicurandone la piena riuscita e la concreta messa in campo.
Nel corso dell’evento, Angelo Lancellotti, Adele Pomponio e Domenico Palmieri hanno sottolineato come il progetto rappresenti un passo decisivo verso la riduzione degli infortuni e la diffusione di una vera cultura della prevenzione, frutto dell’impegno congiunto tra imprese, sindacati e istituzioni.
Con questa iniziativa, il Formedil Napoli conferma il proprio ruolo di punto di riferimento nella formazione professionale e nella tutela dei lavoratori, rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori del sistema edile e ribadendo la centralità della sicurezza come valore condiviso e irrinunciabile.
Ciro Crescentini