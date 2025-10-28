Formedil Napoli presenta il nuovo Camper della sicurezza: la formazione viaggia nei cantieri

Un laboratorio mobile per la prevenzione sul lavoro. Manfredi: “Investire nella sicurezza significa rafforzare le imprese

Si è tenuta oggi, presso la sede del Formedil Napoli in Via Leonardo Bianchi, la presentazione ufficiale del nuovo Camper del Formedil Napoli, un innovativo laboratorio mobile ideato per portare formazione, prevenzione e tutela dei lavoratori direttamente nei cantieri edili di Napoli e provincia.

All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali, a testimonianza del valore condiviso del progetto.

Il Camper del Formedil Napoli è dotato di postazioni multimediali, simulatori interattivi e strumenti didattici di ultima generazione, progettati per rendere la formazione sul lavoro più coinvolgente, accessibile e diffusa, favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e la promozione di comportamenti sicuri e responsabili in cantiere.

All’evento sono intervenuti:

Roberta Vitale , Presidente del Formedil Napoli

, Presidente del Formedil Napoli Giuseppe Mele , Vicepresidente del Formedil Napoli

, Vicepresidente del Formedil Napoli Angelo Lancellotti , Presidente ACEN

, Presidente ACEN Mario Hubler , Direttore ACEN

, Direttore ACEN Domenico Palmieri , Presidente Osservatorio Permanente Napoli Città Sicura

, Presidente Osservatorio Permanente Napoli Città Sicura Nicola Ricci , Segretario Generale CGIL Napoli e Campania

, Segretario Generale CGIL Napoli e Campania Giovanni Sgambati , Segretario Generale UIL Napoli e Campania

, Segretario Generale UIL Napoli e Campania Adele Pomponio, Direttrice Regionale Vicaria INAIL Campania

Nel suo intervento, il Sindaco Gaetano Manfredi ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando la centralità della formazione e della prevenzione nel settore delle costruzioni:

“Il Formedil Napoli rappresenta un’eccellenza del nostro territorio. Il Camper del Formedil è un progetto innovativo che porta formazione e tutela direttamente nei luoghi di lavoro. Investire nella prevenzione significa proteggere i lavoratori e rafforzare le imprese della nostra città.”

La Presidente Roberta Vitale e il Vicepresidente Giuseppe Mele hanno evidenziato l’importanza della sinergia tra istituzioni, parti sociali e sistema delle imprese per promuovere una cultura condivisa della sicurezza:

“Il Camper del Formedil Napoli nasce per avvicinare la formazione ai lavoratori. È uno strumento concreto che rafforza la consapevolezza dei rischi e promuove comportamenti corretti nei cantieri”

Particolarmente significativi il ruolo, la visione del direttore uscente, Mattia D’Acunto, che ha saputo concepire e avviare il progetto con una prospettiva lungimirante, intuendone da subito il valore strategico per la crescita e la sicurezza del settore edile.

Fondamentale, inoltre, il contributo logistico e organizzativo del neodirettore del Formedil Napoli, Francesco De Falco, che ha coordinato con grande competenza tutte le fasi operative e realizzative dell’iniziativa, assicurandone la piena riuscita e la concreta messa in campo.

Nel corso dell’evento, Angelo Lancellotti, Adele Pomponio e Domenico Palmieri hanno sottolineato come il progetto rappresenti un passo decisivo verso la riduzione degli infortuni e la diffusione di una vera cultura della prevenzione, frutto dell’impegno congiunto tra imprese, sindacati e istituzioni.

Con questa iniziativa, il Formedil Napoli conferma il proprio ruolo di punto di riferimento nella formazione professionale e nella tutela dei lavoratori, rafforzando la collaborazione tra tutti gli attori del sistema edile e ribadendo la centralità della sicurezza come valore condiviso e irrinunciabile.

Ciro Crescentini