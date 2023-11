Champions League: Napoli fermato dall’Union Berlino. Il match finisce 1-1

Gli azzurri rallentano così la marcia verso la qualificazione agli ottavi di finale

Passo falso per il Napoli in Europa. Gli azzurri fermati per 1-1 in casa dall’Union Berlino fanalino di coda del girone.

Al vantaggio di Politano nel primo tempo, risponde Fofana nella ripresa sfruttando una dormita difensiva degli avversari.

Gli azzurri rallentano così la marcia verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions che dovranno cercare di guadagnarsi ora nella trasferta con il Real Madrid e nello scontro finale con i portoghesi del Braga al ‘Maradona’.

Ai tedeschi il pareggio serve a poco, ma almeno riescono a interrompere la striscia negative e riescono a fermarsi a 12 sconfitte consecutive tra campionato e Coppe.

“RASPADORI “ERRORI COSÌ SI PAGANO” – Abbiamo fatto una bella partita. Avremmo dovuto avere almeno due gol di vantaggio a fine primo tempo e poi abbiamo preso un gol su un nostro grande errore. In Europa questi sbagli si pagano. Possiamo rimproverarci per questo errore e per non essere riusciti a fare poi la seconda rete”. Così Giacomo Raspadori ai microfoni di Sky Sport. “È capitato anche in altre partite di non avere la necessaria continuità. Per errori tecnici, oggi non siamo riusciti a chiudere la gara”, ha aggiunto l’attaccante azzurro.

GARCIA, ‘NON RIMPROVERO IL NAPOLI, A PARTE IL GOL SU CONTROPIEDE’ – “Ho visto il mio Napoli provarci in tutti i modi per segnare il secondo gol, questa sera non siamo riusciti per errori sulla finalizzazione o l’ultimo passaggio, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi a parte di quella ripartenza per il gol subita sul nostro corner“. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia, che non boccia i suoi dopo il pareggio in casa.

“Di solito – spiega Garcia sul contropiede dei tedeschi per il pareggio – siamo tre dietro e invece quando stiamo vincendo siamo in quattro. Ma poi il corner è stato calciato in modo veloce, non eravamo in posizione in sicurezza ma è una lezione al futuro per le prossime partite. Non vinciamo al Maradona da settembre ma finisce domenica (giorno della sfida interna con l’Empoli ndr) questa mancanza di successi. Ora recuperiamo perché la Champions mangia tanta energia fisica e psicologica ma domenica si vince, testa al campionato”