Peppe Servillo apre la seconda edizione di “Mariglianella Cresce”

Domani l’artista e il suo Solis String Quartet rendono omaggio a Renato Carosone con lo spettacolo “Carosonamente”

Peppe Servillo e il suo Solis String Quartet a Mariglianella. Il piccolo comune in provincia di Napoli si prepara ad accogliere il grande artista e il suo gruppo per una serata di musica e cultura. Si tratta del primo appuntamento della seconda edizione di “Mariglianella Cresce: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità”. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza della popolazione. L’evento propone una serata all’insegna della musica e con lo spettacolo Carosonamente un omaggio a Renato Carosone.

L’appuntamento è per domani, venerdì 1°settembre 2023, presso il Piazzale retrostante la Scuola Primaria in via Materdomini, a Mariglianella.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, a partire dalle ore 21.00, fino ad esaurimento posti.

Peppe Servillo e il suo Solis String Quartet proporranno il loro ultimo lavoro discografico, in cui reinterpretano con rispetto e originalità alcuni capolavori della canzone napoletana classica, rendendo omaggio al grande Renato Carosone. In precedenza, avevano già affrontato questo genere musicale con i dischi Presentimento e Spassiunatamente.

Durante la serata sarà consegnato anche il Premio Cultura Legalità e Umanità Avv. Vincenzo Consales ad Angelo Iannelli, noto esponente del territorio che si è distinto per le sue iniziative, soprattutto nel campo sociale.

Il progetto Mariglianella Cresce proseguirà poi il 29 e il 30 settembre 2023, con le altre due date rimandate per il maltempo. Sul palco saliranno Peppe Iodice, in Peppyssimo in Tour 2023, con la partecipazione di Francesco Mastandrea, e Biagio Izzo con il suo show.

A condurre e introdurre le tre serate ci sarà il famoso showman Enzo Costanza. Tre giorni di divertimento e di cultura, quindi, per salutare l’estate con allegria e buonumore, senza trascurare i temi importanti per la comunità.

Il progetto Mariglianella Cresce: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità è promosso dall’Amministrazione Comunale di Mariglianella e incluso nel Cartellone di Eventi Metropolitani.