“Mariglianella Cresce”: in scena i comici Iodice e Izzo

Per la seconda edizione della manifestazione altri due spettacoli ad ingresso gratuito

Mariglianella, una piccola cittadina in provincia di Napoli, si prepara ad accogliere due grandi nomi della comicità italiana. Infatti, si tratta di Peppe Iodice e Biagio Izzo. I due comici saranno i protagonisti di due spettacoli gratuiti organizzati nell’ambito della seconda edizione di Mariglianella Cresce: Nuovi Percorsi di Cultura Legalità e Umanità. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco dott. Arcangelo Russo, ha l’obiettivo di rivitalizzare il territorio e rinnovare il senso di comunità, offrendo ai cittadini occasioni di divertimento e riflessione. In questo modo, si vuole valorizzare la cultura e la legalità come strumenti di crescita sociale ed economica.

La cultura si unisce all’intrattenimento, trattando temi importanti con divertimento leggero. Il filo conduttore delle due serate sarà infatti la legalità e l’umanità. Valori che saranno celebrati anche con la consegna del Premio Cultura Legalità e Umanità avv. Vincenzo Consales ad un illustre rappresentante del territorio distintosi per le sue attività in campo artistico. Il premio vuole essere un riconoscimento a chi ha contribuito a diffondere la cultura della legalità e dell’umanità nel territorio.

Gli appuntamenti di Mariglianella Cresce

Venerdì 29 settembre 2023 il palco allestito presso il piazzale retrostante la Scuola Primaria in via Materdomini, a Mariglianella, ospiterà il sempre più amato Peppe Iodice, in Peppyssimo in Tour 2023. Lo showman napoletano porterà sul palco il suo stile ironico e dissacrante, accompagnato dal bravissimo Francesco Mastandrea.

Sabato 30 settembre 2023 sarà invece la volta del divertente cabaret di Biagio Izzo, uno dei più apprezzati comici italiani, capace di far ridere con le sue battute esilaranti e i suoi personaggi irresistibili. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

A presentare le due serate sarà il noto giornalista e conduttore televisivo Enzo Costanza, che con la sua simpatia e professionalità saprà coinvolgere il pubblico. L’iniziativa è inclusa nel Cartellone di Eventi Metropolitani promosso dalla Città Metropolitana di Napoli.