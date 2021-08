Le sardine diventano anguille: Santori si candida con il Pd

Il giovane rampante pensa addirittura alla poltrona di assessore

Le Sardine si trasformano in anguille sognano le poltrone ed entrano in politica candidandosi con il Pd. Il loro leader Mattia Santori sarà in lista per il consiglio comunale di Bologna, dove il 3 e 4 ottobre si terranno le amministrative.

Dunque, si toglie la maschera il giovane rampante Mattia Santori, uno dei tanti “leaderini” usciti dalle solite scuole dove si formano gli agitatori di piazza e del web funzionali al pensiero unico. Personaggi mediatici inventati dai soliti canali di manipolazione. Santori, pensa persino già ad un posto di assessore in giunta.

Scende in campo un altro personaggio anagraficamente giovane ma sostanzialmente vecchio nel cervello, interessato unicamente al potere, un miracolato che ha cavalcato il cosiddetto anti-salvinismo e anti-leghismo.

CiCre