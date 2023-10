La Salernitana perde 3-0 e affonda a Monza

Al Brianteo l’ammiraglio Sousa cola a picco con la nave granata sotto i colpi di Colpani, Vignato e Pessina e tocca il fondo

La Salernitana perde 3–0 al Brianteo e affonda a Monza. Colpani, Vignato e Pessina firmano il trionfo dei padroni di casa. La squadra di Danilo Iervolino cola a picco e non reagisce.

La partita non ha storia. Infatti, il Monza fa la partita e segna tre gol. Invece, la Salernitana subisce e non crea pericoli. Così, il Monza festeggia, la Salernitana perde e soffre.

Il Monza parte forte e trova il vantaggio al 9‘. Colpani scappa a Pirola e batte Ochoa con un tiro preciso. Al 18‘ arriva il raddoppio. Jovane Cabral perde palla in difesa, Gagliardini scatta in area e serve Vignato che insacca. Poi, la Salernitana prova a reagire con Candreva, ma Di Gregorio para.

La Salernitana cambia tre uomini all’inizio del secondo tempo, ma non basta per impensierire il Monza che gestisce il vantaggio. Infatti, Sousa manda in campo Martegani, Maggiore e Bradaric al posto di un inconsistente Legowski, un lento Bohinen e uno spento Mazzocchi. I campani attaccano con più convinzione, ma il Monza difende bene. Al 73‘ Dia sfiora il gol con un tiro respinto da Di Gregorio e una traversa. Successivamente, la Salernitana insiste e costringe il portiere del Monza a due grandi parate. Tuttavia, il Monza reagisce e va vicino al tris con Birindelli e Pessina. All’81‘ Pessina segna su rigore dopo un tocco di mano, dubbio, di Pirola. Infine, i lombardi dominano fino alla fine e colpiscono ancora una traversa con Gagliardini.

Le dichiarazioni post gara

Dopo la sconfitta per 3–0 contro il Monza, il tecnico granata Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa. Ha ammesso che, nel primo tempo, la squadra ha sofferto per le distanze sbagliate tra i reparti. Inoltre, ha elogiato il cambio di Stewart, che ha dato più profondità e varietà al gioco. Ha chiesto scusa ai tifosi, che meritano di vedere la squadra lottare per la salvezza. Infine, ha promesso di lavorare sul carattere dei suoi giocatori.

Mister Sousa a rischio esonero

La Salernitana perde anche a Monza. Dopo l’ennesima sconfitta la società granata potrebbe cambiare allenatore. Fuori Sousa, Iachini o Petkovic dentro. La società ha perso la pazienza dopo la brutta prestazione odierna e, di conseguenza, ha deciso di sollevare il tecnico portoghese dal suo incarico.

Da alcune indiscrezioni è emerso che al termine della gara il direttore sportivo Morgan De Sanctis e il consulente Maurizio Milan sono stati contattati dal patron.

Il presidente Iervolino vuole una svolta immediata e, per questo motivo, ha già sondato alcuni profili: si parla di Iachini, ex Fiorentina, e Petkovic, ex Lazio.

Al momento, Filippo Inzaghi sembra il candidato più forte. Altri media lo confermano.

Alcuni collaboratori esterni di Iervolino lo hanno proposto ufficialmente. Sono persone di fiducia, che hanno aiutato l’operazione con i trustee.

Inoltre, c’è anche l’interesse per Tudor, ma lui aspetta squadre più prestigiose, mentre Semplici è stato smentito.

Il direttore sportivo non è in discussione. Nel frattempo, Iervolino e Milan si confrontano in queste ore.

Intanto, la ripresa degli allenamenti slitta di un giorno: mercoledì invece di martedì. Questo può significare molto o niente. Dipende dalla decisione della Salernitana sul nuovo allenatore. Infatti, la società cerca il sostituto ideale. La scelta potrebbe arrivare presto.