Il Sios23 con il tema “Indispensabili” ospite a Giffoni

L’evento di StartupItalia dedicato all’innovazione e ai giovani talenti campani

Il Sios23 Giffoni gli Indispensabili è stato caratterizzato dall’incontro tra innovazione e generazione Z. L’evento è organizzato da StartupItalia e Giffoni Innovation Hub.

Inoltre, l’appuntamento ha visto la partecipazione di aziende, startup, incubatori certificati e 1500 persone collegate in streaming. Il tema centrale è stato quello degli Indispensabili: i giovani, le loro idee, le istituzioni e le imprese che sostengono l’innovazione. Allo stesso tempo, StartupItalia ha presentato anche un *paper sugli investimenti in Campania, che mostrano una crescita del 5% delle startup iscritte al Registro delle Imprese.

La Regione si conferma al terzo posto in Italia per numero di neo imprese, con una quota del 10,6% sul totale nazionale. Infine, un segnale positivo per il Meridione d’Italia, protagonista dell’ecosistema innovativo.

*Sios23 Giffoni, la fotografia dell’ecosistema campano. Scarica il report (startupitalia.eu)

Bootstrap: il format di StartupItalia

Il Sios23 Giffoni gli Indispensabili ha vissuto venerdi scorso, 13 ottobre 2023, diversi momenti importanti. Innanzitutto, alle 14.30 le startup hanno partecipato al Bootstrap, il format di StartupItalia. In questo modo, con i mentor hanno affrontato le sfide legali, finanziarie, produttive e comunicative dei loro progetti. Successivamente, il confronto tra aziende, under 30 e istituzioni, con l’assessore Fascione in prima fila. “L’ecosistema campano delle startup si rafforza – ha detto – grazie al lavoro congiunto di tutti gli attori. Infine, la Regione Campania lancerà nuovi strumenti finanziari per 84 milioni di euro e resterà il territorio più innovativo d’Italia”.

Le best practice degli incubatori certificati campani raccontati alla genZ

L’incontro tra istituzioni, aziende e giovani innovatori si è svolto nella Multimedia Valley di Giffoni. In questa occasione, l’assessore Fascione ha presentato le opportunità offerte dalla Regione Campania per sostenere le startup. Sul palco, insieme a lui, anche il Ceo di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro, il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, l’amministratore delegato di StartupItalia, Dario Scacchetti e gli otto Incubatori certificati della Campania. Tutti loro hanno condiviso le loro esperienze e le best practice per incoraggiare l’imprenditoria sul territorio.

Tesauro ha sottolineato l’importanza di creare momenti di confronto come questo: “Qui a Giffoni siamo sempre a disposizione di chi ha voglia di dare un contributo alla crescita e al consolidamento dell’ecosistema dell’innovazione. Siamo certi che questa regione, grazie alle iniziative e alle opportunità dell’assessore Fascione, sia in grado di incentivare le nuove generazioni a mettersi in gioco supportandone il talento e le intuizioni. Infatti, la giusta sinergia tra gli attori del mondo dell’innovazione e delle startup porta ad uno sviluppo costante. Pertanto, insieme facciamo esperienza e creiamo opportunità: i giovani crescono con noi e noi con loro“.

Gubitosi: “Indispensabili sono le nuove generazioni”

Giffoni ha ospitato Sios23, l’evento di StartupItalia dedicato all’innovazione e ai giovani talenti. Il tema è stato Indispensabili, in linea con la 53esima edizione del festival. “Ringraziamo StartupItalia per aver scelto ancora Giffoni – dice Gubitosi – L’anno scorso abbiamo messo al centro i giovani, la creatività e l’innovazione. Quest’anno continuiamo su questa strada. Indispensabili sono le nuove generazioni, i giffoner, che vivono il presente, immaginano e costruiscono mondi nuovi. Inoltre, indispensabili sono le persone, il valore umano che si unisce a quello tecnologico, all’innovazione, e fa il cambiamento e il progresso. Crediamo che eventi come questo siano fondamentali: qui facciamo e raccontiamo l’innovazione del Sud e vogliamo farlo sempre di più“.

“D’altra parte – continua l’ideatore del GFF – per Sios23 Giffoni abbiamo voluto guardare più lontano, non solo all’innovazione digitale, ma anche ai talenti della Generazione Z che creano universi inediti, per migliorare il mondo di oggi – dice Scacchetti – Dobbiamo puntare sul potenziale dei giovani, perché le loro idee e le loro ambizioni sono l’elemento indispensabile per il cambiamento, e in StartupItalia siamo orgogliosi di rendere tutto questo possibile“.

Gli Indipensabili sono stati i protagonisti del Sios23 Giffoni, l’evento che celebra il sistema innovativo e imprenditoriale campano. Si tratta di otto startup selezionate dagli incubatori certificati della Regione, che hanno presentato le loro soluzioni in ambiti diversi: dall’agroalimentare al turismo, dalla realtà virtuale alla scienza dei materiali. Inoltre, ogni startup ha avuto il supporto di un esperto dell’incubatore di riferimento, che ha illustrato le opportunità e le sfide del percorso imprenditoriale.

Vincenzo Tedesco: il Digital Creator originario di Giffoni Valle Piana

Tra gli ospiti d’eccezione, c’era anche Vincenzo Tedesco, il Digital Creator originario di Giffoni Valle Piana, che con i suoi video divertenti ha conquistato la simpatia dei giovanissimi di tutta Italia. Tedesco ha raccontato la sua esperienza di tiktoker e ha dato alcuni consigli ai giovani che vogliono seguire le sue orme. Inoltre, ha espresso il suo entusiasmo per le startup presenti all’evento.

L’evento è stato moderato da Chiara Trombetta, Head of Media & Events di Startupitalia, e Valeria Oliveri, che ha parlato della partnership tra StartupItalia e Radio 105. Oliveri ha anche annunciato che tra le startup presenti a Sios23 Giffoni, una riceverà il Radio 105 Special Award, che verrà consegnato il 21 dicembre 2023 a Milano in occasione di SIOS Winter. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di sostenere l’innovazione e la creatività dei giovani.

Sios23 Giffoni è un’iniziativa realizzata in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, media partner Quotidiano Nazionale, radio partner Radio 105 e partner tecnico Bakeca.it, OBE Osservatorio Branded Entertainment. Inoltre, è un’occasione unica per mettere in contatto il mondo delle startup con quello della cultura e dell’intrattenimento.