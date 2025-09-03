Treno si scontra con gru sui binari tra Dugenta e Amorosi: nessun ferito, linea Caserta-Foggia interrotta

I tecnici di RFI sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea.

Un treno regionale proveniente da Benevento e diretto a Napoli (via Caserta) si è scontrato nel pomeriggio con una gru improvvisamente finita sui binari, a causa di uno smottamento del terreno. L’incidente è avvenuto lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Dugenta e Amorosi, nel Beneventano.

La gru, appartenente a una ditta appaltatrice impegnata nei lavori per la nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, si trovava nei pressi della linea quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrata in contatto con il convoglio in transito.

A bordo del treno viaggiavano circa trenta passeggeri, tutti rimasti illesi. Nessun ferito neanche tra il personale ferroviario e gli operai presenti sul cantiere.

Treni cancellati e linea sospesa

A seguito dell’urto, il treno ha subito un parziale deragliamento che ha costretto Rete Ferroviaria Italiana a sospendere la circolazione ferroviaria sulla linea Caserta–Foggia, nel tratto compreso tra Amorosi e Frasso Telesino.

I tecnici di RFI sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. In attesa del completamento delle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo coinvolto, i treni potranno subire cancellazioni, ritardi o limitazioni di percorso. È stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità dei passeggeri.

In corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Dura la reazione della Filt Cgil. “È un episodio assurdo, ora bisognerà capire bene la dinamica di quanto accaduto”: così il segretario generale Filt Cgil Napoli e Campania, Angelo Lustro. “Finendo contro una palizzata della trazione elettrica nei pressi del cantiere per l’alta velocità Napoli-Bari”, spiega il sindacato.

A provocare il deragliamento del convoglio sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione, l’urto con un carrello per la movimentazione proprio lungo il cantiere dell’alta Velocità. “Fortunatamente, solo grazie alla pronta attivazione della frenatura rapida da parte del macchinista è stato possibile evitare conseguenze più gravi. Ora saranno le indagini a dover stabilire le responsabilità e se questo carrello poteva operare e come sia stato possibile che abbia perso l’equilibrio finendo lungo i binari impattando con il convoglio”, conclude Lustro.

