Ferragosto alla Reggia di Caserta: Arte, Natura e Cultura per un’Estate Indimenticabile

Un’occasione perfetta per vivere un patrimonio straordinario in un giorno di festa.

La Reggia di Caserta spalanca le sue porte anche a Ferragosto. Il maestoso complesso vanvitelliano, uno dei gioielli architettonici più emblematici del patrimonio italiano e sito UNESCO, sarà regolarmente aperto il 15 agosto, accogliendo visitatori e turisti in cerca di bellezza, storia e relax immersi nella magnificenza borbonica.

Orari di apertura

Per tutto il periodo estivo — ad eccezione del martedì, consueto giorno di chiusura settimanale — il museo e il suo vasto parco restano accessibili con i seguenti orari:

Appartamenti Reali: 8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:15)

8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:15) Cappella Palatina: 8:30 – 18:15 (ultimo ingresso alle 18:10)

8:30 – 18:15 (ultimo ingresso alle 18:10) Parco Reale: 8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00)

8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00) Giardino Inglese: 8:30 – 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00)

Un’esperienza artistica nel cuore del Parco

Tra le attrazioni da non perdere, l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, inaugurata nel giugno scorso nel Bosco Vecchio. L’opera, realizzata con legni naturali e materiali lapidei storici, si estende per 25 metri di lunghezza e 10 di larghezza, e invita i visitatori a una pausa di riflessione e rigenerazione nel cuore verde del Parco reale. Un connubio poetico tra arte contemporanea e natura secolare.

Un museo da portare a casa

Per chi desidera conservare un ricordo autentico della visita, sarà possibile acquistare piante rare e storiche presso Le Serre di Graefer, nel Giardino Inglese, o all’ex casa di guardia di Ercole, lungo la Via d’Acqua. Si tratta di esemplari botanici autoctoni ed esotici coltivati secondo gli antichi cataloghi ottocenteschi del “Museo verde”.

Arte e riflessione con “Metawork”

Fino al 1° settembre, negli spazi della Gran Galleria, prosegue la mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta”. L’artista riflette sul tema delle differenze come ricchezza condivisa, la responsabilità collettiva e l’interazione con l’intelligenza artificiale. Un percorso immersivo tra arte, pensiero e futuro.

Servizi per una visita confortevole

A rendere l’esperienza ancora più piacevole, i numerosi servizi disponibili:

Punti ristoro: Caffetteria nel Cannocchiale e ristorantino “ Diana e Atteone ” vicino alla fontana monumentale

Caffetteria nel Cannocchiale e ristorantino “ ” vicino alla fontana monumentale Noleggi: Bici, navette e golf car presso l’ingresso del Parco Reale

Bici, navette e golf car presso l’ingresso del Parco Reale Bookshop: Aperto al piano terra dell’ala ovest (III cortile)

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati:

Direttamente in sede, presso la biglietteria in Piazza Carlo di Borbone

Online tramite la piattaforma TicketOne

Ferragosto alla Reggia di Caserta è molto più di una semplice visita: è un’immersione nella storia, nella natura e nell’arte contemporanea. Un’occasione perfetta per vivere un patrimonio straordinario in un giorno di festa.

Chiedi a ChatGPT

La Reggia di Caserta spalanca le sue porte anche a Ferragosto. Il maestoso complesso vanvitelliano, uno dei gioielli architettonici più emblematici del patrimonio italiano e sito UNESCO, sarà regolarmente aperto il 15 agosto, accogliendo visitatori e turisti in cerca di bellezza, storia e relax immersi nella magnificenza borbonica.

Orari di apertura

Per tutto il periodo estivo — ad eccezione del martedì, consueto giorno di chiusura settimanale — il museo e il suo vasto parco restano accessibili con i seguenti orari:

Appartamenti Reali: 8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:15)

8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:15) Cappella Palatina: 8:30 – 18:15 (ultimo ingresso alle 18:10)

8:30 – 18:15 (ultimo ingresso alle 18:10) Parco Reale: 8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00)

8:30 – 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00) Giardino Inglese: 8:30 – 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00)

Un’esperienza artistica nel cuore del Parco

Tra le attrazioni da non perdere, l’installazione “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, inaugurata nel giugno scorso nel Bosco Vecchio. L’opera, realizzata con legni naturali e materiali lapidei storici, si estende per 25 metri di lunghezza e 10 di larghezza, e invita i visitatori a una pausa di riflessione e rigenerazione nel cuore verde del Parco reale. Un connubio poetico tra arte contemporanea e natura secolare.

Un museo da portare a casa

Per chi desidera conservare un ricordo autentico della visita, sarà possibile acquistare piante rare e storiche presso Le Serre di Graefer, nel Giardino Inglese, o all’ex casa di guardia di Ercole, lungo la Via d’Acqua. Si tratta di esemplari botanici autoctoni ed esotici coltivati secondo gli antichi cataloghi ottocenteschi del “Museo verde”.

Arte e riflessione con “Metawork”

Fino al 1° settembre, negli spazi della Gran Galleria, prosegue la mostra “Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta”. L’artista riflette sul tema delle differenze come ricchezza condivisa, la responsabilità collettiva e l’interazione con l’intelligenza artificiale. Un percorso immersivo tra arte, pensiero e futuro.

Servizi per una visita confortevole

A rendere l’esperienza ancora più piacevole, i numerosi servizi disponibili:

Punti ristoro: Caffetteria nel Cannocchiale e ristorantino “ Diana e Atteone ” vicino alla fontana monumentale

Caffetteria nel Cannocchiale e ristorantino “ ” vicino alla fontana monumentale Noleggi: Bici, navette e golf car presso l’ingresso del Parco Reale

Bici, navette e golf car presso l’ingresso del Parco Reale Bookshop: Aperto al piano terra dell’ala ovest (III cortile)

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati:

Direttamente in sede, presso la biglietteria in Piazza Carlo di Borbone

Online tramite la piattaforma TicketOne

Ferragosto alla Reggia di Caserta è molto più di una semplice visita: è un’immersione nella storia, nella natura e nell’arte contemporanea. Un’occasione perfetta per vivere un patrimonio straordinario in un giorno di festa.

Red