Caserta, incidente mortale nella Galleria Reggia: arrestato 23enne

Vittima una guardia giurata 63enne. Al giovane contestato il reato di omicidio stradale

Poco dopo la mezzanotte, a Caserta, lungo la variante Anas – SS700, all’interno della galleria reggia, è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolte un Audi a3 condotta da un ventitreenne di Caserta, con a bordo una giovane donna, e una Fiat Panda dell’Istituto di Vigilanza ‘la Vedetta Campana’ in servizio all’interno della stessa galleria per il controllo del cantiere stradale ivi presente. Nell’impatto il vigilante sessantatreenne, che si trovava a bordo dell’auto di servizio, ha perso la vita.

A darne notizia, in una nota, il Comando provinciale dei Carabinieri che spiega: “gli occupanti dell’Audi sono stati soccorsi e trasportati presso il locale Ospedale Civile, non in pericolo di vita. Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici ed è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi“.



Gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro parlano di “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” e di “velocità sostenuta” tenuta del ventitreenne. Da qui il suo arresto con l’accusa di omicidio stradale.



I mezzi coinvolti nell’incidente, conclude la nota dell’Arma, “sono stati sottoposti a sequestro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stazione di Casagiove“