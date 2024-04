Caserta, altro omicidio sul lavoro: muore operaio di 33 anni in un cantiere di Cancello Arnone

Il giovane era alla guida di un’autopompa per la gettata del cemento quando è rimasto folgorato mentre faceva manovra per posizionarne il braccio

Un altro omicidio sul lavoro. Un altro lavoratore questa sera non tornerà a casa, non tornerà dalla sua famiglia. Un operaio di 33 anni, residente a Maddaloni in provincia di Caserta, è morto in un incidente mentre era al lavoro in un cantiere edile nel Comune di Cancello Arnone.

Il giovane era alla guida di un’autopompa per la gettata del cemento quando è rimasto folgorato mentre faceva manovra per posizionarne il braccio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 con un’autoambulanza, ma per l’uomo ogni tentativo di soccorso è stato inutile.