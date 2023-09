Le “4 giornate di Napoli”, oggi il ricordo in città

Si celebrano gli 80 anni con “Le Giornate Internazionali della Libertà”: una festa di storia e democrazia

Le 4 Giornate di Napoli ricordate in città con Le Giornate Internazionali della Libertà che celebrano gli ottanta anni dall’evento. Oggi, sabato 23 settembre 2023 al Grand Hotel Oriente ci saranno Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation, e Fabrizio William Luciolli, Presidente del Comitato Atlantico Italiano. Il format, già presentato a Roma in Vaticano, andrà a New York l’11 ottobre 2023 e a Brescia a novembre 2023.

Le dichiarazioni dei partecipanti

All’evento parteciperanno molti napoletani nel mondo, tra cui Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Gaetano Brancaccio, Salvo Iavarone, Luigi Liberti e la console di Orlando (USA) Antonella Brancaccio. Claudio Mele, Presidente di Arte e Tradizione Italiana, li accoglierà insieme ad Aldo Morgillo e Alberto Patruno, vice presidenti della Fondazione E-Novation.

Claudio Mele dice: “La metafora del film è forte. La rabbia e l’orgoglio sono i sentimenti che assalgono la dignità dell’uomo di fronte all’ingiustizia. Penso a Oriana Fallaci e al 9/11 ma anche a tutte le violenze che a Napoli e nel mondo subiamo e alle quali serve una risposta civica“.

Massimo Lucidi aggiunge: “Tornare a Napoli tra gli Amici e onorare la memoria della città e dei nostri nonni non è solo un atto dovuto per il passato, ma è un formidabile atto di Futuro e di Speranza perché si cerca di far riflettere i giovani e i cittadini a dare un senso alla propria vita. Se po’ campà senza sapé pecché ma nun se po’ campà senza sapé pecchì, ricordo la saggezza popolare della città“.

Il video della Fondazione E-Novation

Un video della Fondazione E-Novation rilegge il film di Nanny Loi. Lo ha realizzato Riccardo Giordanobuono, manager giovane e milanese. “L’evento a Napoli celebra la Libertà contro il tiranno, ieri e oggi. Pensiamo all’Ucraina, ma anche alla Pace e allo Sviluppo. La Libertà è un diritto naturale nella comunità” dice Lucidi. Parte per gli USA, dove ha vari impegni: il Fitce in Florida, il Bellessere a New York, le Giornate Italiane della Libertà al John Calandra Institute e il Premio Eccellenza Italiana alla Georgetown University. A Napoli premia Kamo srl, Pietra Barrasso e il Comitato Atlantico Italiano.

Le 4 Giornate di Napoli: l’evento

Tra il 27 e il 30 settembre 1943, durante la seconda guerra mondiale, la città di Napoli si liberò dall’occupazione delle forze tedesche della Wehrmacht. Questo fu il risultato di un’insurrezione popolare, alla quale parteciparono sia la popolazione civile che i militari fedeli al Regno del Sud. Le 4 Giornate di Napoli furono un episodio eroico e significativo nella storia della Resistenza italiana.