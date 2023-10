Basket Bellizzi, campionato al via: si riparte dal PalaBerlinguer

Oggi il sodalizio del patron Delli Bovi affronta il Mamba Basket Gragnano nella prima giornata del campionato di Divisione Regionale

Il Basket Bellizzi, dopo due anni e mezzo di assenza, torna a giocare tra le mura amiche del PalaBerlinguer. La squadra, guidata dal coach Caccavo, ha cambiato completamente volto rispetto alla passata stagione. Infatti, l’unico confermato è il capitano Vincenzo di Somma, mentre gli altri giocatori sono tutti nuovi arrivi. Si tratta di giovani talenti che vogliono dimostrare il proprio valore nel campionato di Divisione Regionale. La prima sfida sarà contro il Mamba Basket Gragnano, oggi, domenica 8 ottobre 2023 alle ore 18.30.

Il presidente del Basket Bellizzi, Antonio Delli Bovi, ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff tecnico, composto dal coach Caccavo e dal DS Sarluca. Inoltre, ha ringraziato il presidente uscente Nicola Pellegrino e l’ex DS Fabio Scannapieco per il loro contributo alla crescita della Società. Delli Bovi ha sottolineato la visione dello sport che anima la società: valorizzare i giovani che amano il gioco e coinvolgere il pubblico e la comunità. Per questo motivo, ha invitato i tifosi a seguire la squadra e a sostenere i ragazzi in questo nuovo percorso.

Basket Bellizzi – Il Presidente Delli Bovi

Il Basket Bellizzi riparte dal PalaBerlinguer con l’ambizione di fare bene e di regalare emozioni ai suoi sostenitori. Il ritorno in campo rappresenta un nuovo inizio per la squadra, che vuole riscrivere la sua storia con passione e determinazione. Tuttavia, non sarà facile affrontare le altre formazioni del girone, che si sono rinforzate nel mercato estivo. Pertanto, il team di Bellizzi dovrà dare il massimo in ogni partita, senza mai mollare. Così, potrà raggiungere i suoi obiettivi e soddisfare le aspettative dei suoi tifosi. Dunque, non resta che attendere l’esordio della squadra, che si preannuncia avvincente e ricco di sorprese.