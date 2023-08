San Bartolomeo: il dramma del martire a Greci

Progetto “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”: venerdì la secolare rappresentazione della vita e della morte del Santo Patrono della comunità arbëreshë

San Bartolomeo è il Santo Patrono della cittadina di Greci, in provincia di Avellino.

Quest’ultima sarà la nuova tappa per il progetto Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione. L’evento è promosso dai comuni di: Mirabella Eclano, in qualità di capofila, Greci, Fontanarosa, Montaguto, Savignano Irpino e Villanova del Battista.

Giunto alla sua 6^ edizione, l’itinerario turistico irpino, dedicato all’esaltazione delle tradizioni popolari legate ai Carri di grano, prosegue il suo percorso.

Il prossimo appuntamento, venerdì 25 agosto 2023, sarà a Greci. Unica comunità arbëreshë della Campania. Qui avrà luogo la storica rappresentazione del Dramma di San Bartolomeo, dedicato alla vita e alla morte del Santo Patrono del borgo irpino. Si tratta di una manifestazione corale, cui prende parte una parte consistente degli abitanti di Greci.

La manifestazione è caratterizzata dalla messa in scena del dramma del martirio del santo. Il testo della rappresentazione è stato scritto in lingua italiana dall’abate grecese Luigi Lauda nel 188, nella sua prima versione letteraria. Mentre quella che, attualmente, recitano gli attori e i numerosi figuranti del posto, in costumi d’epoca, nel 1913.

Il progetto Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione, proseguirà, ancora, domenica 27 agosto 2023, con la Tirata del Giglio di Villanova del Battista.

Il progetto “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione” è un “intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”.