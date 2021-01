Napoli, arrestato medico del Pascale: lucrava sui malati di cancro

Accuse gravissime. Diversi i reati contestati

Arresti domiciliari per Raffaele Tortoriello, dirigente medico dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli che, secondo la Procura di Napoli, lucrava sui malati di cancro. Non solo. Tortoriello, secondo l’accusa, ha cercato di inquinare le prove a suo carico per episodi di concussione e malasanità, e per questo il gip di Napoli ha deciso l’aggravamento della prima misura cautelare comminata, ovverosia l’interdizione della professione medica.

Questa mattina quindi, i carabinieri, insieme con gli agenti del commissariato di Napoli-Arenella, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa in seguito all’aggravamento del quadro probatorio a suo carico. Secondo quanto emerso dalle indagini, il medico, in più occasioni avrebbe tentato di inquinare le prove raccolte a suo carico per episodi di concussione e malasanità . Il primario è accusato di alcuni episodi di concussione ai danni di alcune pazienti affette da neoplasie al seno. Dopo avere prospettato l’urgenza di un intervento chirurgico, le induceva a sottoporsi ad operazioni a pagamento in un’altra struttura sanitaria.

A Tortoriello, lo scorso 17 settembre, venne notificata dagli agenti del commissariato Arenella di Napoli anche una interdizione dalla professione di medico, della durata di 12 mesi, emessa dal gip di Napoli, in relazione a presunti abusi sessuali ai danni di due sue pazienti, anche loro affette da problematiche determinate da neoplasie al seno.

Le contestazioni degli inquirenti erano anche aggravate dall’abuso di potere, dalla violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio e dall’abuso di prestazioni d’opera.

I presunti abusi riconducibili a quelle contestazioni risalgono al giugno 2018 e nel 2019, tra i mesi di agosto e novembre.

Le due vittime si erano sottoposte entrambe a una mastoplastica finalizzata a nascondere i danni provocati dalla neoplasia, e per questo motivo si erano rivolte a Tortoriello.