“Viaggio nel Vallo di Diano”: concorso pittorico, al via a Teggiano

L’arte protagonista grazie all’iniziativa organizzata dall’associazione “Il Mosaico”

Viaggio nel Vallo di Diano è un concorso di pittura che si inserisce nel Progetto omonimo. L’iniziativa è nata, per valorizzare il Vallo di Diano, da un’idea originale dell’Associazione Il Mosaico. Infatti, con il patrocinio del Comune di Teggiano, ha lanciato questo tipo d’iniziativa. Il Progetto coinvolge sei Comuni della zona: Teggiano, Sala Consilina, Sassano, San Rufo, San Pietro al Tanagro e Monte San Giacomo.

Obiettivo del concorso

L’obiettivo del concorso è far conoscere le bellezze naturali, artistiche e gastronomiche del territorio attraverso la pittura. Pertanto, gli artisti che vorranno partecipare dovranno ispirarsi ai paesaggi, ai colori, agli scorci e alle tradizioni del Vallo di Diano.

Inoltre, dovranno realizzare opere inedite e originali, da consegnare entro il 4 novembre 2023. Le opere saranno esposte in una mostra presso il Complesso della SS. Pietà di Teggiano, dal 5 al 18 novembre 2023.

Il regolamento

Il regolamento del concorso è disponibile sul sito del Comune di Teggiano. Infine, gli artisti interessati dovranno vidimare i supporti e iscriversi al concorso presso il Palazzo Comunale di Teggiano, in piazza Municipio, entro il 13 ottobre 2023.

Giuria e premi

Successivamente, una Giuria di esperti sceglierà le tre migliori opere, che riceveranno i premi Giuseppe Pascucci di 500, 300 e 200 euro. Inoltre, il pubblico potrà votare la sua opera preferita sulla pagina Facebook dell’Associazione e assegnare il premio social Mi Piace il Mosaico di 100 euro.

La voce degli organizzatori

“Questa è la terza iniziativa di Teggiano nel Progetto Viaggio nel Diano – dichiara Katia Di Candia, Consigliere comunale con delega allo spettacolo – e vuole valorizzare l’arte come espressione del nostro territorio. Ringrazio l’Associazione Il Mosaico per la collaborazione e invito tutti gli artisti a partecipare. Infatti, le opere potranno riguardare Teggiano o tutto il Vallo di Diano, per far conoscere le sue bellezze e le sue tradizioni. È una gara, ma anche un’occasione di condivisione e di orgoglio per le nostre radici“.

L’arte è la protagonista del Concorso Viaggio nel Vallo di Diano, promosso dall’Associazione Il Mosaico di San Marco. Questa Associazione, nata da diversi anni, organizza varie iniziative culturali. Francesco Di Mieri, membro del CDA, spiega la scelta del tema. “Ci appassiona e ci piace l’arte -dice- perché esprime la bellezza del nostro territorio. Quest’anno partecipiamo agli eventi della Regione Campania con i fondi POC 2014/2020. Inoltre, il nostro Concorso si inserisce nel Progetto Viaggio nel Vallo di Diano. Così, vogliamo coinvolgere non solo gli artisti locali, ma anche quelli di altre zone“.